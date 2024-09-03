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Updated Сегодня, 12:15

Белгородцы утверждают, что приём ведёт только один врач

Один врач и полчища мух: белгородцы просят объяснить, что происходит с травмпунктом

3 сентября 2024, 12:15
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцы утверждают, что приём ведёт только один врач

В горбольнице ответили на претензии белгородцев о состоянии травмпункта

Горожане пожаловались на плохое состояние травмпункта на «Стадионе», а также возмутились, что всех пациентов принимает всего один врач. На жалобу отреагировали в горбольнице № 2.

Белгородка рассказала о посещении травмпункта на остановке «Стадион», где приём вёл единственный врач. Она отметила, что медик вежливо и с ответственностью относился к каждому пациенту, но выглядел очень уставшим.

«Принимал единственный врач, чудесный и чуткий, но один. И еле жив от усталости, так как поток пациентов гигантский! Очереди немыслимые, сам пункт как будто из далёкого прошлого: запах, полчища мух, старый и убитый ламинат в заплатках — ремонта там не было никогда, находиться там жутко и страшно», — обратила внимание жительница.

Белгородка попросила регионального министра здравоохранения назначить дополнительных врачей, а сам травмпункт привести в надлежащий вид.

Обращение заметили в горбольнице № 2 Белгорода.

«Действительно, травматологический пункт испытывает повышенные нагрузки в связи с переездом жителей приграничных регионов и приостановлением деятельности некоторых ЦРБ. В травмпункт обращаются люди за неотложной помощью в любом состоянии, в том числе алкогольном опьянении и лица БОМЖ, в связи с чем на запахи лечебное учреждение повлиять не может. Уборка и дезинфекция поверхностей в помещениях проводится своевременно с соблюдением нормативов», — пояснили сотрудники.

Они также отметили, что сделать в ближайшее время капремонт в травмпункте невозможно, но сроки косметического ремонта для устранения существующих недостатков пытаются обозначить.

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