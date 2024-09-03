Один врач и полчища мух: белгородцы просят объяснить, что происходит с травмпунктом

В горбольнице ответили на претензии белгородцев о состоянии травмпункта

Горожане пожаловались на плохое состояние травмпункта на «Стадионе», а также возмутились, что всех пациентов принимает всего один врач. На жалобу отреагировали в горбольнице № 2.

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