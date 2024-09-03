Как добиться здоровой поджелудочной? Отвечает врач

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Врач-гастроэнтеролог Людмила Соснина раскрыла несколько полезных привычек для нормального функционирования поджелудочной привычек.
Первым среди них оказался вполне ожидаемый совет — отказ от алкоголя. Далее нужно перейти на правильное и здоровое питание, которое необходимо соблюдать, а не есть, когда получится. Необходимо также следить за своим весом и за уровнем сахара.
Ещё один специалист признавался, что фастфуд желательно совсем убрать из рациона людям от 40 лет и старше. В их рационе преимущественно должны находиться зелень, овощи и фрукты.