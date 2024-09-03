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Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Здоровое питание — одно из основных правил

Как добиться здоровой поджелудочной? Отвечает врач

3 сентября 2024, 14:52
Фото: Изображение Midjourney
Здоровое питание — одно из основных правил

Врач раскрыла секреты здоровой поджелудочной железы

Гастроэнтеролог поделилась секретами здоровой поджелудочной. Несколько полезных привычек, которых она советует придерживаться, перечислили журналисты УтроNews.

Врач-гастроэнтеролог Людмила Соснина раскрыла несколько полезных привычек для нормального функционирования поджелудочной привычек.

Первым среди них оказался вполне ожидаемый совет — отказ от алкоголя. Далее нужно перейти на правильное и здоровое питание, которое необходимо соблюдать, а не есть, когда получится. Необходимо также следить за своим весом и за уровнем сахара.

Ещё один специалист признавался, что фастфуд желательно совсем убрать из рациона людям от 40 лет и старше. В их рационе преимущественно должны находиться зелень, овощи и фрукты.

Названы полезные для сердечников продукты питания
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#Александра Склярова#Медицина#Здоровье#Врач#Питание#Советы#Поджелудочная
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