Гладков обсудил с чиновниками изъяны в организации общественных приёмок капремонта

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
В регионе продолжается практика приёма отремонтированных домов самими жильцами. Замгубернатора по внутренней политики Ольга Медведева сообщила, что на сегодняшний день общественные приёмки прошли на 53 объектах — это 25% от общего числа. Из этих объектов жильцы одобрили ремонт на 38 объектах — 72%.
«Еще на девяти объектах собственники приняли работы, но с замечаниями. Например, не устроил неубранный строительный мусор после завершения работ и качество выполненных работ по ремонту кровли. Кроме того, собственники шести домов не приняли выполненный объем работ. У них есть претензии к качеству работ по замене систем канализации, ремонту кровли и другие», — обозначила Ольга Медведева.
В Фонде содействия реформированию ЖКХ работы на указанных объектах приняли, однако министерство общественных коммуникаций уведомлений о проведении повторных приёмок не получало. Специалисты запросили соответствующие копии актов и заметили нарушения: на четырёх из шести приёмок в качестве членов комиссии присутствовал только один собственник МКД, что является грубым нарушением.
Медведева попросила глав муниципалитетов серьёзнее относиться к информированию населения о планируемой общественной приёмке: желательно за день до её проведения. Также особое внимание следует уделить и качеству ремонтных работ, чтобы дома принимались сразу без замечаний.
«Главы со своими заместителями должны ежедневно контролировать ход проведения работ. Это важно для того, чтобы избежать возможные конфликты, которые очень просто исключить ещё на этапе проведения первых общественных слушаний и поэтапного проведения капремонта. Надеюсь, что через две недели в нашей области и вовсе не останется МКД, непринятых после капремонта», — подытожил Вячеслав Гладков.
Губернатор поручил региональному министерству ЖКХ через две недели предоставить доклад по динамике устранения нарушений, выявленных на общественных приёмках.