Гладков обсудил с чиновниками изъяны в организации общественных приёмок капремонта

В регионе продолжается практика приёма отремонтированных домов самими жильцами. Замгубернатора по внутренней политики Ольга Медведева сообщила, что на сегодняшний день общественные приёмки прошли на 53 объектах — это 25% от общего числа. Из этих объектов жильцы одобрили ремонт на 38 объектах — 72%.