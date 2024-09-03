Фонд «Поколение» открыл новую универсальную площадку в Белгородской области

В Красненском районе в селе Новоуколово открылась новая площадка для занятий спортом. Каждый день её посещают большое количество жителей села. Тут даже есть дворовой тренер, который готов помочь желающим заниматься.

В Красненском районе в селе Новоуколово Фонд «Поколение» депутата Госдумы Андрея Скоча открыл универсальное пространство, в котором досуг проводят и взрослые и дети. Благотворительная организация продолжает обустраивать в разных муниципалитетах игровые и спортивные зоны. Это уже 101 площадка в Белгородской области. Здесь есть семь тренажеров для разных групп мышц, термоустойчивое резиновое покрытие. Спортивное пространство соответствует всем современным стандартам качества. И уже пользуется популярностью у подростков. «Каждый день тут занимаются довольно много людей. Приходят все поколения, и младшие, и старшие. Очереди на тренажеры есть? Бывают очень часто!» — рассказывает Илья, житель населённого пункта. На площадке работает дворовой тренер Павел Бабков. Он следит за правильностью выполнения упражнений и помогает новичкам. «Я подсказываю как они работают, потому что не все знают, как правило, более старшее поколение, какой тренажер на какие группы мышц направлен, даже могу составить тренировку для занятий на этих тренажерах», — поделился мужчина. «Мы эту программу не заканчиваем. У нас впереди еще ряд муниципальных образований: это и Ровеньки, и Валуйки, и Губкинский округ. Для фонда „Поколение“ здоровье нации — это, наверное, главная составляющая. Мы формируем сегодня новое поколение!» — объяснил Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы Андрея Скотча. «Космодром детства» открылся в Красногвардейском районе при поддержке фонда Поколение Узнать подробнее Читайте также: «Новое поколение» Андрея Скоча принимает заявки на участие в Международном семинаре Детское отделение ЦРБ Нового Оскола открылось в отремонтированном «Поколением» здании