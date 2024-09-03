Есть проблемы: белгородцы отказываются принимать капремонт своих домов

По словам чиновницы, в 2023 году капремонт провели на 217 МКД Белгородской области. Из этого количества на 202 провели общественные приёмки. На 15 приём не проводился. Например, в Белгороде это восемь адресов. В семи домах работы не завершены, а на одном работы перенесли на 2025 год.