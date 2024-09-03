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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

В Белгороде жители приняли после капремонта менее 60% домов

Есть проблемы: белгородцы отказываются принимать капремонт своих домов

3 сентября 2024, 09:06
Фото: 1MI

В Белгороде жители приняли после капремонта менее 60% домов

В целом в городе на восьми объектах общественная приёмка не проводилась совсем. На семи работы не завершены. Подробнее рассказала заместитель губернатора области по внутренней политике Ольга Медведева.

По словам чиновницы, в 2023 году капремонт провели на 217 МКД Белгородской области. Из этого количества на 202 провели общественные приёмки. На 15 приём не проводился. Например, в Белгороде это восемь адресов. В семи домах работы не завершены, а на одном работы перенесли на 2025 год.

Фото: Из оперсовещания правительства области

В 100 домах работы собственники приняли без замечаний, на 39 МКД — с замечаниями. По 12 объектам — только после устранения замечаний. А на 37 — не приняли из-за большого количества замечаний.

По 14 зданиям собственники работами довольны, но они требуют дополнительных видов работ, поэтому отказались подписывать акты.

Медведева отметила, что в 12 муниципалитетах количество принятых объектов с первого раза составляет от 90 от 100%. В трёх муниципалитетах показатель от 60 до 90%. И в шести (Белгород, Белгородский, Ровеньский, Ракитянский районы, Грайворонский, Яковлевский округа) цифры неудовлетворительные — менее 60%.

Это сигнализирует о том, что есть серьёзные проблемы с капремонтом и собственники не удовлетворены работами, которые проводятся.
Ольга Медведева
Фото: Из оперсовещания правительства области

В 2024 году на территории региона планируют провести капремонт на 215 МКД. На сегодня приёмки провели на 53 объектах. На 38 работы собственники приняли без замечаний, на девяти были замечания, которые касались качества работ по ремонту кровли и оставленного мусора, а по шести домам работы не приняли.

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