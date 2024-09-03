Дать оценку мужеству: механизаторы из белгородского приграничья заслуживают наград

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Механизаторов и работников сельского хозяйства Белгородской области могут наградить государственными и региональными наградами. Вячеслав Гладков дал поручение собрать документы на подачу соответствующего ходатайства. Коснётся это всех хозяйств в приграничье.
Как рассказал губернатор, механизаторы, несмотря на опасность для жизни, продолжают собирать урожай, обеспечивая продовольствием всю страну.
«В воскресенье был в наших больницах. Есть механизаторы, которые получили ранения. У них мысли: как мой комбайн, что с полями, которые я ещё не успел убрать», — объяснил Гладков.
Поэтому глава региона предлагает «дать оценку» мужеству людей. «В первую очередь, чтобы эти награды были в отношении простых рабочих», — уточняет губернатор.