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Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Работающих в белгородском приграничье механизаторов попросят наградить

Дать оценку мужеству: механизаторы из белгородского приграничья заслуживают наград

3 сентября 2024, 09:15
Фото: Изображение Midjourney

Работающих в белгородском приграничье механизаторов попросят наградить

Вячеслав Гладков попросил собрать документы для подачи ходатайства о награждении работников сельхозпредприятий, которые, несмотря на обстрелы, продолжают работать.

Механизаторов и работников сельского хозяйства Белгородской области могут наградить государственными и региональными наградами. Вячеслав Гладков дал поручение собрать документы на подачу соответствующего ходатайства. Коснётся это всех хозяйств в приграничье.

Как рассказал губернатор, механизаторы, несмотря на опасность для жизни, продолжают собирать урожай, обеспечивая продовольствием всю страну.

«В воскресенье был в наших больницах. Есть механизаторы, которые получили ранения. У них мысли: как мой комбайн, что с полями, которые я ещё не успел убрать», — объяснил Гладков.

Поэтому глава региона предлагает «дать оценку» мужеству людей. «В первую очередь, чтобы эти награды были в отношении простых рабочих», — уточняет губернатор.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Мужество#Сельское хозяйство#Награды#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье
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