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Прокуратура проверила работу белгородских судебных приставов и нашла нарушения

Белгородская прокуратура выявила нарушения в работе судебных приставов

3 сентября 2024, 11:36
Фото: 1MI
Прокуратура проверила работу белгородских судебных приставов и нашла нарушения

Прокуратура внесла представление главе УФССП по Белгородской области

Прокуратура Яковлевского горокруга обнаружила нарушения в работе судебных приставов после проверки исполнительных производств, связанных с взысканием долгов. В ведомстве некачественную работу осуществляли по производствам дел, где взыскатели — уязвимые группы населения.

Прокуратура Яковлевского горокруга проверила работу судебных приставов — исполнителей местного отдела УФССП России по Белгородской области.

Специалисты оценивали, насколько законно приставы ведут исполнительные производства, по которым взыскателями являются социально уязвимые граждане: несовершеннолетние, пенсионеры, инвалиды и участники СВО.

Особое внимание обратили на нарушения, связанные с несвоевременным возвратом документов взыскателю, долгим рассмотрением обращений граждан и бездействием приставов. А именно: приставы не использовали все возможные меры взыскания, не устанавливали местонахождение должников и их имущества.

По итогам проверки прокуратура внесла представление начальнику управления ФССП России по Белгородской области и теперь следит за его рассмотрением.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Судебные приставы#Пенсионеры#Инвалиды#Прокуратура#Несовершеннолетние#Белгород#Яковлевский горокруг
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