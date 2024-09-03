Белгородская прокуратура выявила нарушения в работе судебных приставов

Особое внимание обратили на нарушения, связанные с несвоевременным возвратом документов взыскателю, долгим рассмотрением обращений граждан и бездействием приставов. А именно: приставы не использовали все возможные меры взыскания, не устанавливали местонахождение должников и их имущества.