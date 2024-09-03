Белгородская прокуратура выявила нарушения в работе судебных приставов

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Прокуратура Яковлевского горокруга проверила работу судебных приставов — исполнителей местного отдела УФССП России по Белгородской области.
Специалисты оценивали, насколько законно приставы ведут исполнительные производства, по которым взыскателями являются социально уязвимые граждане: несовершеннолетние, пенсионеры, инвалиды и участники СВО.
Особое внимание обратили на нарушения, связанные с несвоевременным возвратом документов взыскателю, долгим рассмотрением обращений граждан и бездействием приставов. А именно: приставы не использовали все возможные меры взыскания, не устанавливали местонахождение должников и их имущества.
По итогам проверки прокуратура внесла представление начальнику управления ФССП России по Белгородской области и теперь следит за его рассмотрением.