Воспитателей в Белгороде заставили выйти на уборку последствий обстрелов?

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Белгородка пишет, что воспитателей детского сада № 18 «Луч» якобы заставляют под обстрелами убирать последствия предыдущей атаки.
«Воспитателей заставляют идти убирать последствия обстрелов 30 августа, несмотря на то, что в городе прилёт, и другой детский сад полностью повреждён, воспитатели убирают стёкла. Прошу разобраться в данной ситуации», — пишет белгородка.
На её обращение отреагировал мэр Белгорода Валентин Демидов. Он поблагодарил девушку за информацию и поручил профильному заместителю Инне Тяпугиной разобраться в этом вопросе. В случае, если это будет необходимо, чиновница примет все меры реагирования, заверил мэр.
Напомним, что утром 2 сентября под обстрел ВСУ попал детский сад в Белгороде. Половина здания оказалась полностью разрушена.
После этого на Харгоре в Белгороде, пока что на неделю, закрыли школы и детсады. Первые переходят на дистант. Детсады же на Харгоре не будут работать даже в формате дежурных групп.
Днём ранее в регионе отменили торжественные линейки на День знаний.