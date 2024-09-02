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Published Сегодня, 08:46

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Updated Сегодня, 08:48

Воспитателей в Белгороде заставили выйти на уборку последствий обстрела?

Воспитателей в Белгороде заставили выйти на уборку последствий обстрелов?

2 сентября 2024, 08:46
Фото: Изображение Midjourney
Воспитателей в Белгороде заставили выйти на уборку последствий обстрела?

В Белгороде проверят жалобы о том, что воспитателей заставили выйти на уборку

Детсады на Харгоре в Белгороде временно закрыли после утреннего обстрела. Вместе с тем некоторые горожане жалуются, что воспитателей одного из пострадавших учреждений якобы заставляют выйти на уборку последствий. Белгородке ответил мэр.

Белгородка пишет, что воспитателей детского сада № 18 «Луч» якобы заставляют под обстрелами убирать последствия предыдущей атаки.

«Воспитателей заставляют идти убирать последствия обстрелов 30 августа, несмотря на то, что в городе прилёт, и другой детский сад полностью повреждён, воспитатели убирают стёкла. Прошу разобраться в данной ситуации», — пишет белгородка.

На её обращение отреагировал мэр Белгорода Валентин Демидов. Он поблагодарил девушку за информацию и поручил профильному заместителю Инне Тяпугиной разобраться в этом вопросе. В случае, если это будет необходимо, чиновница примет все меры реагирования, заверил мэр.

Напомним, что утром 2 сентября под обстрел ВСУ попал детский сад в Белгороде. Половина здания оказалась полностью разрушена.

После этого на Харгоре в Белгороде, пока что на неделю, закрыли школы и детсады. Первые переходят на дистант. Детсады же на Харгоре не будут работать даже в формате дежурных групп.

Днём ранее в регионе отменили торжественные линейки на День знаний.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Луч#Новости Белгорода#Детские сады#Жалобы#Белгород#Воспитатели#Обстрелы
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