Ученые: Память бактерий кишечника поможет создать эффективные антибиотики

Исследователи предполагают, что не только деактивация генов, но и другие факторы, такие как температура, доступность пищи и кислотность, могут вызывать аналогичный эффект. Предполагается, что негенетическая наследственность может быть свойственна и другим организмам, поскольку их регуляторные сети схожи или более сложны, чем у кишечной палочки.