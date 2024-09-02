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Ученые: Память бактерий кишечника поможет создать эффективные антибиотики

Ученые: Память бактерий кишечника поможет создать эффективные антибиотики

2 сентября 2024, 09:20
Фото: 1MI
Учёные обнаружили, что кишечная палочка способна запоминать информацию о своём состоянии и изменениях организма, а после передавать её потомству, минуя генетический код. Ранее считалось, что особенности организма передаются исключительно через ДНК.

Как передает newkhakasiya.online, ученые выяснили, что существуют иные механизмы передачи приобретённых изменений. Например, потомки людей, переживших голод, могут быть склонны к избыточному весу. Исследователи предположили, что эта особенность не закреплена в геноме, и решили проверить свою гипотезу на кишечной палочке — хорошо изученном одноклеточном организме.

В ходе эксперимента они временно отключали и включали отдельные гены кишечной палочки. Оказалось, что эти изменения влияли на несколько последующих поколений. Учёные выяснили, что деактивация одного гена запускает цепную реакцию: отключение одного гена влияет на соседние и так далее. Когда первый ген активируется вновь, цепную реакцию уже не остановить.

Исследователи предполагают, что не только деактивация генов, но и другие факторы, такие как температура, доступность пищи и кислотность, могут вызывать аналогичный эффект. Предполагается, что негенетическая наследственность может быть свойственна и другим организмам, поскольку их регуляторные сети схожи или более сложны, чем у кишечной палочки.

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