Ученые: Память бактерий кишечника поможет создать эффективные антибиотики

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Как передает newkhakasiya.online, ученые выяснили, что существуют иные механизмы передачи приобретённых изменений. Например, потомки людей, переживших голод, могут быть склонны к избыточному весу. Исследователи предположили, что эта особенность не закреплена в геноме, и решили проверить свою гипотезу на кишечной палочке — хорошо изученном одноклеточном организме.
В ходе эксперимента они временно отключали и включали отдельные гены кишечной палочки. Оказалось, что эти изменения влияли на несколько последующих поколений. Учёные выяснили, что деактивация одного гена запускает цепную реакцию: отключение одного гена влияет на соседние и так далее. Когда первый ген активируется вновь, цепную реакцию уже не остановить.
Исследователи предполагают, что не только деактивация генов, но и другие факторы, такие как температура, доступность пищи и кислотность, могут вызывать аналогичный эффект. Предполагается, что негенетическая наследственность может быть свойственна и другим организмам, поскольку их регуляторные сети схожи или более сложны, чем у кишечной палочки.