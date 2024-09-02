bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Владелец Яковлевского ГОКа Мордашов с начала года заработал $5,73 млрд

Состояние владельца Яковлевского ГОКа Мордашова выросло до $26,6 млрд

2 сентября 2024, 10:49
Фото: Изображение Midjourney

Владелец Яковлевского ГОКа Мордашов с начала года заработал $5,73 млрд

Алексей Мордашов, видимо, не пропадёт. С начала 2024-го года он смог заработать больше $5 млрд. А кто занял место самой богатой женщины в России? «Ведомости» проанализировали рейтинг Bloomberg и узнали, как изменились активы россиян.
Сюжет
Деньги

Председатель совета директоров «Северстали», владелец Яковлевского ГОКа Алексей Мордашов с начала 2024 года заработал $5,73 млрд. Его состояние, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, увеличилось до $26,6 млрд.

В прошлом году он держался в топ-5 богатейших россиян, а в апреле поднялся на четвёртую строчку.

Что же касается других бизнесменов, то, например, состояние основателя холдинга USM Алишера Усманова уменьшилось на $5,51 млрд. Теперь размер его активов составляет $15,6 млрд.

Самой богатой женщиной России снова стала основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Недавно у неё начался бракоразводный процесс с мужем Владиславом. Но сопровождался он жалобой бывшего супруга Рамзану Кадырову на «рейдерский захват».

Топ-100 богатых людей Белгородской области - 2024
Узнать подробнее
Читайте также:
Как Бобрицкий Зотова с ног сшибал: почему самый богатый белгородец больше не Зотов?Семья как бизнес-актив: в топ-100 богатейших белгородцев снова вошли местные династииКрасиво управляют деньгами: топ-10 богатейших женщин Белгородской области в 2024 году
#Валерия Колесникова#Деньги#Белгородская область#Бизнес#Северсталь#Белгород#Wildberries#Яковлевский ГОК#Татьяна Бакальчук#Алексей Мордашов#Алишер Усманов#Богатство
Подпишитесь
Пострадавших после утреннего обстрела Белгорода и района стало больше
Сегодня, 10:33
В Белгороде после утреннего обстрела приняли важное решение о работе школ и детсадов
Сегодня, 04:47
Белгородским первоклассникам подарили альбомы с инструкцией действий при РО
Сегодня, 13:16
Торговые центры, театры и музеи: изменился ли график работы после обстрелов Белгорода
Сегодня, 08:03
«Как хотите, так и учитесь»: жалобы на дистант от белгородцев поступили до его начала
Сегодня, 09:12
Детсады и школы закрыли, что с вузами и колледжами в Белгороде?
Сегодня, 11:00