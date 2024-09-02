Состояние владельца Яковлевского ГОКа Мордашова выросло до $26,6 млрд

Владелец Яковлевского ГОКа Мордашов с начала года заработал $5,73 млрд

Алексей Мордашов, видимо, не пропадёт. С начала 2024-го года он смог заработать больше $5 млрд. А кто занял место самой богатой женщины в России? «Ведомости» проанализировали рейтинг Bloomberg и узнали, как изменились активы россиян.