Состояние владельца Яковлевского ГОКа Мордашова выросло до $26,6 млрд

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Председатель совета директоров «Северстали», владелец Яковлевского ГОКа Алексей Мордашов с начала 2024 года заработал $5,73 млрд. Его состояние, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, увеличилось до $26,6 млрд.
В прошлом году он держался в топ-5 богатейших россиян, а в апреле поднялся на четвёртую строчку.
Что же касается других бизнесменов, то, например, состояние основателя холдинга USM Алишера Усманова уменьшилось на $5,51 млрд. Теперь размер его активов составляет $15,6 млрд.
Самой богатой женщиной России снова стала основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Недавно у неё начался бракоразводный процесс с мужем Владиславом. Но сопровождался он жалобой бывшего супруга Рамзану Кадырову на «рейдерский захват».