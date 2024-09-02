СМИ узнали о нехватке медиков в одной из больниц Белгорода

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В горбольнице № 2 Белгорода не хватает 15 врачей и 36 сотрудников среднего медперсонала. Об этом изданию сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Сейчас в больнице работают 304 и 727 сотрудников соответственно.
За семь месяцев 2024-го из больницы уже уволились 16 врачей. Не хватает в учреждении специалистов узкого профиля: нейрохирургов, травматологов-ортопедов и анестезиологов-реаниматологов.
В сравнении с прошлыми годами, за 2023-й из больницы ушли 26 работников, за 2022-й — 27, за 2021-й — 16, за 2020-й — 30, а за 2019-й — 16.
Но на место уволившихся врачей приходят новые, кадровый состав не страдает. В 2024-м году уже трудоустроились в горбольницу 15 сотрудников, в прошлом году — 39, в 2022-м — 24, в 2021-м — 31, в 2020 — 23, а в 2019 — 18.
Не сильно отличается и ситуация в штате среднего медперсонала. За текущий год уже ушли 43 рабоника. Практически в два раза больше в прошлом — 85. В 2022-м уволились 102 человека, в 2021-м — 101, в 2020-м — 98, а пять лет назад — 83.
Устроились на работу также больше медиков, чем ушли — 47. В 2023-м их число составило 92, в 2022-м — 80, в 2021-м — 107, в 2020-м — 109, а в 2019-м — 90.