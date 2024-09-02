СМИ узнали о нехватке медиков в одной из больниц Белгорода

Не сильно отличается и ситуация в штате среднего медперсонала. За текущий год уже ушли 43 рабоника. Практически в два раза больше в прошлом — 85. В 2022-м уволились 102 человека, в 2021-м — 101, в 2020-м — 98, а пять лет назад — 83.