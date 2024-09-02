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Published Сегодня, 05:17

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Updated Сегодня, 05:19

Последствия атаки на Белгород и Белгородский район 2 сентября

Разрушений стало больше, есть пострадавшая: последствия атаки на Белгород и район

2 сентября 2024, 05:17
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия атаки на Белгород и Белгородский район 2 сентября

Мирная жительница пострадала после утреннего обстрела Белгорода и района

Пострадавшая есть в Дубовом, её доставили в больницу. Разрушения выявили в домах — многоквартирных и частных, детсаду, коммерческом объекте. Повреждены машины.

В Дубовом в Белгородском районе есть пострадавшая после утреннего обстрела. У женщины — минно-взрывная травма и сотрясение мозга. Мирную жительницу доставили в больницу.

В Белгороде разрушения после утреннего обстрела есть в двух частных домах, коммерческом объекте. Повреждена одна машина. Также под удар попало здание детсада «Львёнок» — оно фактически разрушено. После этих событий школы и детсады в столице региона решили закрыть на дистант.

Разрушения после атак есть в Дубовом и Майском. В первом посёлке под удар попали пять многоквартирных домов и четыре машины. Кроме того, ещё два дома и четыре авто загорелись.

В Майском разрушения выявили в одном доме, в ещё одном возник пожар. Также повреждены два автомобиля.

Взрывы в Белгороде и Белгородском районе раздались в районе шести часов утра 2 сентября.

Последствия атаки на Белгород и Белгородский район 2 сентябряПоследствия атаки на Белгород и Белгородский район 2 сентября
Последствия атаки на Белгород и Белгородский район 2 сентябряПоследствия атаки на Белгород и Белгородский район 2 сентября
Последствия атаки на Белгород и Белгородский район 2 сентябряПоследствия атаки на Белгород и Белгородский район 2 сентября
Последствия атаки на Белгород и Белгородский район 2 сентябряПоследствия атаки на Белгород и Белгородский район 2 сентября
Последствия атаки на Белгород и Белгородский район 2 сентябряПоследствия атаки на Белгород и Белгородский район 2 сентября
Последствия атаки на Белгород и Белгородский район 2 сентября
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Один из прилётов в белгородской Улитке попал на видео
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