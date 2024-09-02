Разрушений стало больше, есть пострадавшая: последствия атаки на Белгород и район

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
В Дубовом в Белгородском районе есть пострадавшая после утреннего обстрела. У женщины — минно-взрывная травма и сотрясение мозга. Мирную жительницу доставили в больницу.
В Белгороде разрушения после утреннего обстрела есть в двух частных домах, коммерческом объекте. Повреждена одна машина. Также под удар попало здание детсада «Львёнок» — оно фактически разрушено. После этих событий школы и детсады в столице региона решили закрыть на дистант.
Разрушения после атак есть в Дубовом и Майском. В первом посёлке под удар попали пять многоквартирных домов и четыре машины. Кроме того, ещё два дома и четыре авто загорелись.
В Майском разрушения выявили в одном доме, в ещё одном возник пожар. Также повреждены два автомобиля.
Взрывы в Белгороде и Белгородском районе раздались в районе шести часов утра 2 сентября.