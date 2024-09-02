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Published Сегодня, 10:33

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Ещё два человека пострадали при утреннем обстреле Белгородской области

Пострадавших после утреннего обстрела Белгорода и района стало больше

2 сентября 2024, 10:33
Фото: 1MI
Ещё два человека пострадали при утреннем обстреле Белгородской области

При утреннем обстреле Белгорода и Белгородского района пострадали ещё двое

В больницы обратились 16-летняя девушка и взрослый мужчина. Первую уже отпустили на амбулаторное лечение, второго госпитализировали. Таким образом, число пострадавших увеличилось до трёх.

Ещё два человека пострадали при утреннем обстреле Белгорода и Белгородского района. За помощью медиков они обратились самостоятельно.

Одна из пострадавших — 16-летняя девушка из Дубового. У неё непроникающее ранение мягких тканей головы. Девушку уже отпустили на амбулаторное лечение.

Второй пострадавший — мужчина. У него минно-взрывная и баротравма. Состояние белгородца оценивают как средней степени тяжести. Мужчину оставили в больнице.

Всего в результате утреннего обстрела Белгорода и района пострадали три человека. Ещё одну раненую привезли к медикам из Дубового.

Кроме того, мирный житель сегодня пострадал в Шебекино при атаке беспилотника.

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