Пострадавших после утреннего обстрела Белгорода и района стало больше

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Ещё два человека пострадали при утреннем обстреле Белгорода и Белгородского района. За помощью медиков они обратились самостоятельно.
Одна из пострадавших — 16-летняя девушка из Дубового. У неё непроникающее ранение мягких тканей головы. Девушку уже отпустили на амбулаторное лечение.
Второй пострадавший — мужчина. У него минно-взрывная и баротравма. Состояние белгородца оценивают как средней степени тяжести. Мужчину оставили в больнице.
Всего в результате утреннего обстрела Белгорода и района пострадали три человека. Ещё одну раненую привезли к медикам из Дубового.
Кроме того, мирный житель сегодня пострадал в Шебекино при атаке беспилотника.