Почти 24% белгородских работников получают зарплату выше средней по стране

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Белгородская область заняла 36-е место в рейтинге по высоким зарплатам. 23,9% работников в регионе получают больше, чем в среднем по стране. Доля тех, кто зарабатывает больше двух средних зарплат, составила 4,4%.
Что касается других регионов Черноземья, Липецкая область опередила Белгородскую, заняв 30-е место. Там 25,3% работников имеют зарплату выше средней по стране, а 5% — две таких зарплаты или выше.
Значительно отстала Курская область, она оказалась на 52-м месте: только 20,1% работников получают заработную плату выше среднего, а доля тех, кто зарабатывает больше двух средних, составила 4,4%.
Воронежская область на 56-м месте. В регионе 18,5% её жителей имеют доход выше среднего, а 4,6% — в два и более раза выше.
Практически в самом конце рейтинга находится Тамбовская область — 75-е место с результатом 12,9% и 2,6%, соответственно.
В рейтинге российских регионов по уровню зарплат за 2024 год первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Там почти 66% работников получают зарплату выше среднего уровня по стране. Аутсайдером рейтинга стала Республика Ингушетия: всего 6,6% граждан имеют высокий заработок.