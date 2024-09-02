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Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Значительная часть белгородцев получает высокие зарплаты.

Почти 24% белгородских работников получают зарплату выше средней по стране

2 сентября 2024, 08:14
Фото: 1MI
Значительная часть белгородцев получает высокие зарплаты.

Белгородская область заняла 36-е место в рейтинге по высоким зарплатам

Согласно данным, полученным в ходе исследования, больше 1/5 белгородцев — высокооплачиваемые работники, пишет РИА «Новости». Мы сравнили данные с показателями других регионов Черноземья.
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Белгородская область заняла 36-е место в рейтинге по высоким зарплатам. 23,9% работников в регионе получают больше, чем в среднем по стране. Доля тех, кто зарабатывает больше двух средних зарплат, составила 4,4%.

Что касается других регионов Черноземья, Липецкая область опередила Белгородскую, заняв 30-е место. Там 25,3% работников имеют зарплату выше средней по стране, а 5% — две таких зарплаты или выше.

Значительно отстала Курская область, она оказалась на 52-м месте: только 20,1% работников получают заработную плату выше среднего, а доля тех, кто зарабатывает больше двух средних, составила 4,4%.

Воронежская область на 56-м месте. В регионе 18,5% её жителей имеют доход выше среднего, а 4,6% — в два и более раза выше.

Практически в самом конце рейтинга находится Тамбовская область — 75-е место с результатом 12,9% и 2,6%, соответственно.

В рейтинге российских регионов по уровню зарплат за 2024 год первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Там почти 66% работников получают зарплату выше среднего уровня по стране. Аутсайдером рейтинга стала Республика Ингушетия: всего 6,6% граждан имеют высокий заработок.

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