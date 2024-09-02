По дому в Белгороде попало российское ПВО? Политик опубликовал странный пост

Система ПВО поражает большинство целей, однако иногда уничтожить их все не выходит. Так, при недавнем обстреле областного центра 30 августа использовались кассетные боеприпасы из РСЗО Vampire, произведённых в Чехии. Даже сбитые снаряды наносят ущерб при падении кассет, впоследствии детонирующих. Часть этих боеприпасов без кассетной «начинки» из полного пакета в 40 выходов проходит через заслон ПВО, а после становятся причиной взрывов на земле, а также поражают жилые помещения и другие объекты на территории региона.