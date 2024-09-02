По дому в Белгороде попало российское ПВО? Политик опубликовал странный пост

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Источником информации стал украинский политик Антон Геращенко. Атаки на Белгород в последние дни производятся в том числе с помощью РСЗО, снаряды и осколки которых также опознаны.
Власти Белгородской области в сводках об обстрелах со стороны Украины регулярно сообщают как о сбитии целей в небе над регионом, так и о прямых попаданиях боеприпасов ВСУ по гражданским объектам.
Система ПВО поражает большинство целей, однако иногда уничтожить их все не выходит. Так, при недавнем обстреле областного центра 30 августа использовались кассетные боеприпасы из РСЗО Vampire, произведённых в Чехии. Даже сбитые снаряды наносят ущерб при падении кассет, впоследствии детонирующих. Часть этих боеприпасов без кассетной «начинки» из полного пакета в 40 выходов проходит через заслон ПВО, а после становятся причиной взрывов на земле, а также поражают жилые помещения и другие объекты на территории региона.
На видео пожара, опубликованном в Telegram-канале, видно, что огонь возник с южной стороны домов. Здесь съёмка ведётся со стороны ТРЦ «Сити Молл», находящегося севернее горящих таунхаусов.
Также первоисточник дезинформации не проживает на территории РФ, что не позволяет рассматривать его как источник, которому можно доверять. К тому же, уже замеченному в распространении фейков.
Ранее в интернет-среде широкое распространение получила видеозапись, на которой руководитель МИД России Сергей Лавров высказался о неизбежном начале ядерной войны во время пресс-конференции от 27 августа, когда давал ответы на вопросы по поводу продолжающегося конфликта Украины и РФ. Видео на самом деле оказалось очередным дипфейком на основе оригинальной видеозаписи, где на самом деле подобного заявления нет.
Источником недостоверной информации оказался украинский политический деятель Антон Геращенко, идеолог создания интернет-ресурса «Миротворец», где выкладывают личные сведения «изменников» и «террористов», которые даже просто посещали Крым после присоединения региона к России. Ранее он также распространил контент, содержащий фейк о «дружественно огне» со стороны российской БМП в Курской области.
На данный момент это уже не первый зафиксированный случай распространения фейков на основе оригинальных видеозаписей, на которых так или иначе говорится о конфликте России и Украины. Основными «героями» дипфейков раннее становились в основном главы регионов РФ. Проверка системой «Зефир» также подтвердила, что видеоролики были поддельными.