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Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

БГИИК закрыл несколько корпусов.

Один из вузов скорректировал формат обучения после обстрела Белгорода

2 сентября 2024, 06:27
Фото: bgiik.ru
БГИИК закрыл несколько корпусов.

Некоторые студенты БГИИК в Белгороде перейдут на дистант

После утреннего обстрела в Белгороде было решено закрыть не только школы и детсады. Ректор БГИИКа сообщил, что в некоторых факультетах изменится формат обучения. Ограничительная мера коснётся студентов, обучающихся на Харгоре.

Белгородский государственный институт искусств и культуры перевёл на дистанционный формат факультеты, расположенные в зданиях по улице Королёва, 7 и Губкина, 53. Об этом сообщил ректор учреждения Сергей Курганский.

Факультет исполнительного искусства на Гражданском проспекте, 55 будет работать в очно-дистанционном формате по своему расписанию.

Как будет работать институт дальше — пока неизвестно. Решение примет региональный оперштаб через неделю.

Утром Белгород попал под ковровый обстрел. Большая часть последствий пришлась на район Харьковской горы и микрорайон Улитка в Дубовом. В частности, было сильно повреждено здание детского сада.

В связи с этим власти вместе с оперативным штабом приняли решение на неделю закрыть дошкольные учреждения и перевести на дистант школы на Харгоре.

В Белгороде после утреннего обстрела приняли важное решение о работе школ и детсадов
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