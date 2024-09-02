Один из вузов скорректировал формат обучения после обстрела Белгорода

Некоторые студенты БГИИК в Белгороде перейдут на дистант

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После утреннего обстрела в Белгороде было решено закрыть не только школы и детсады. Ректор БГИИКа сообщил, что в некоторых факультетах изменится формат обучения. Ограничительная мера коснётся студентов, обучающихся на Харгоре.