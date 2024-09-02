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Posted 2 сентября, 06:27

Published 2 сентября, 06:27

Modified 2 сентября, 06:29

Updated 2 сентября, 06:29

Один из вузов скорректировал формат обучения после обстрела Белгорода

2 сентября 2024, 06:27

Некоторые студенты БГИИК в Белгороде перейдут на дистант

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Новости Белгорода
После утреннего обстрела в Белгороде было решено закрыть не только школы и детсады. Ректор БГИИКа сообщил, что в некоторых факультетах изменится формат обучения. Ограничительная мера коснётся студентов, обучающихся на Харгоре.

Белгородский государственный институт искусств и культуры перевёл на дистанционный формат факультеты, расположенные в зданиях по улице Королёва, 7 и Губкина, 53. Об этом сообщил ректор учреждения Сергей Курганский.

Факультет исполнительного искусства на Гражданском проспекте, 55 будет работать в очно-дистанционном формате по своему расписанию.

Как будет работать институт дальше — пока неизвестно. Решение примет региональный оперштаб через неделю.

Утром Белгород попал под ковровый обстрел. Большая часть последствий пришлась на район Харьковской горы и микрорайон Улитка в Дубовом. В частности, было сильно повреждено здание детского сада.

В связи с этим власти вместе с оперативным штабом приняли решение на неделю закрыть дошкольные учреждения и перевести на дистант школы на Харгоре.

В Белгороде после утреннего обстрела приняли важное решение о работе школ и детсадов
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