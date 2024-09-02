Один из вузов скорректировал формат обучения после обстрела Белгорода

Posted 2 сентября, 06:27
Published 2 сентября, 06:27
Modified 2 сентября, 06:29
Updated 2 сентября, 06:29
Белгородский государственный институт искусств и культуры перевёл на дистанционный формат факультеты, расположенные в зданиях по улице Королёва, 7 и Губкина, 53. Об этом сообщил ректор учреждения Сергей Курганский.
Факультет исполнительного искусства на Гражданском проспекте, 55 будет работать в очно-дистанционном формате по своему расписанию.
Как будет работать институт дальше — пока неизвестно. Решение примет региональный оперштаб через неделю.
Утром Белгород попал под ковровый обстрел. Большая часть последствий пришлась на район Харьковской горы и микрорайон Улитка в Дубовом. В частности, было сильно повреждено здание детского сада.
В связи с этим власти вместе с оперативным штабом приняли решение на неделю закрыть дошкольные учреждения и перевести на дистант школы на Харгоре.