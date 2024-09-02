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Posted Сегодня, 04:04

Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

Прилёт в Улитке

Один из прилётов в белгородской Улитке попал на видео

2 сентября 2024, 04:04
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Прилёт в Улитке
Утром 2 сентября в Белгороде и Белгородском районе было очень громко. Один из прилётов попал на запись камеры видеонаблюдения.

Несколько взрывов прозвучало в Белгороде и Белгородском районе в районе шести часов утра 2 сентября. Очевидцы сообщили, что разрушения были в микрорайоне Улитка, там же возник пожар.

На запись камеры видеонаблюдения попал один из прилётов в микрорайоне. Видео публикует Telegram-канал «Белгород № 1».

Известно, что в городе разрушения есть в социальном и коммерческом объектах. В Белгородском районе пожар после обстрела был в домах и автомобилях.

О том, есть ли пострадавшие, информации пока не поступало.

Прилёт в Улитке
Видео: Telegram-канал «Белгород № 1»
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