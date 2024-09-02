Один из прилётов в белгородской Улитке попал на видео

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Несколько взрывов прозвучало в Белгороде и Белгородском районе в районе шести часов утра 2 сентября. Очевидцы сообщили, что разрушения были в микрорайоне Улитка, там же возник пожар.
На запись камеры видеонаблюдения попал один из прилётов в микрорайоне. Видео публикует Telegram-канал «Белгород № 1».
Известно, что в городе разрушения есть в социальном и коммерческом объектах. В Белгородском районе пожар после обстрела был в домах и автомобилях.
О том, есть ли пострадавшие, информации пока не поступало.