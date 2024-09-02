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Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Акцию в Белгороде проводит онкологический диспансер

Обследуйтесь вовремя: в Белгороде пройдёт акция по диагностике онкологии

2 сентября 2024, 11:40
Фото: Изображение Midjourney
Акцию в Белгороде проводит онкологический диспансер

Белгородцы смогут бесплатно обследоваться у врачей-онкологов

Онкологические заболевания коварны, но излечимы — их важно обнаружить как можно раньше. Сделать это можно будет в рамках акции, которую проводит белгородский онкологический диспансер. Все желающие смогут, предварительно записавшись, проконсультироваться со специалистом, сообщили в минздраве.

Со 2 по 13 сентября в поликлинике областного онкологического диспансера пройдёт акция, посвящённая диагностике онкологических заболеваний. Цель мероприятия — благодаря своевременной диагностике выявить признаки заболевания и начать лечение.

Каждый день с 15:00 до 16:00 все желающие смогут проконсультироваться у онкогинеколога и онкоуролога. Особенно рекомендуют врачи принять участие белгородкам в возрасте 40+ и белгородцам 45+.

Для того, чтобы попасть на приём, необходимо предварительно записаться. Сделать это можно с 09:00 до 16:00 по телефону 8 (4722) 25-06-76. Мужчинам необходимо иметь при себе анализ крови на простат-специфический антиген. Он должен быть сделан менее чем за месяц до осмотра.

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#Валерия Колесникова#Профилактика#Новости Белгорода#Касается каждого#Онкология#Консультация#Диагностика#Белгород
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