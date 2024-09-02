Обследуйтесь вовремя: в Белгороде пройдёт акция по диагностике онкологии

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Со 2 по 13 сентября в поликлинике областного онкологического диспансера пройдёт акция, посвящённая диагностике онкологических заболеваний. Цель мероприятия — благодаря своевременной диагностике выявить признаки заболевания и начать лечение.
Каждый день с 15:00 до 16:00 все желающие смогут проконсультироваться у онкогинеколога и онкоуролога. Особенно рекомендуют врачи принять участие белгородкам в возрасте 40+ и белгородцам 45+.
Для того, чтобы попасть на приём, необходимо предварительно записаться. Сделать это можно с 09:00 до 16:00 по телефону 8 (4722) 25-06-76. Мужчинам необходимо иметь при себе анализ крови на простат-специфический антиген. Он должен быть сделан менее чем за месяц до осмотра.