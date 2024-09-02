Несмотря на обстановку: сколько детей в Белгородской области начнут новый учебный год

Также после утреннего обстрела, случившегося 2 сентября, школьников на Харьковской горе в Белгороде на неделю перевели на дистанционный формат обучения. Такое решение касается и детсадовцев. О том, какие именно образовательные учреждения перейдут на дистант, говорил губернатор.