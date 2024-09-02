Несмотря на обстановку: сколько детей в Белгородской области начнут новый учебный год

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Новый учебный год 2 сентября в Белгородской области начнётся для более 160 тысяч школьников. При этом только 15 тысяч из них — первоклассники.
Однако в этом году День знаний пройдёт не так, как всегда: в Белгороде и Белгородском районе приняли решение не проводить торжественную линейку.
Также после утреннего обстрела, случившегося 2 сентября, школьников на Харьковской горе в Белгороде на неделю перевели на дистанционный формат обучения. Такое решение касается и детсадовцев. О том, какие именно образовательные учреждения перейдут на дистант, говорил губернатор.
Напомним, что при утреннем обстреле пострадал детский сад «Львёнок». Здание оказалось наполовину разрушено.