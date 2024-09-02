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Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

В Белгородской области начался новый учебный год, но с ограничениями

Несмотря на обстановку: сколько детей в Белгородской области начнут новый учебный год

2 сентября 2024, 06:39
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородской области начался новый учебный год, но с ограничениями

Более 15 тысяч первоклассников насчитывается в Белгородской области

Стало известно, сколько юных белгородцев обучаются на территории области и сколько из них впервые пошли в школу. Эту информацию региональный министр образования Андрей Милёхин сообщил в ходе поздравления учеников с Днём знаний.
Сюжет
Школа

Новый учебный год 2 сентября в Белгородской области начнётся для более 160 тысяч школьников. При этом только 15 тысяч из них — первоклассники.

Однако в этом году День знаний пройдёт не так, как всегда: в Белгороде и Белгородском районе приняли решение не проводить торжественную линейку.

Также после утреннего обстрела, случившегося 2 сентября, школьников на Харьковской горе в Белгороде на неделю перевели на дистанционный формат обучения. Такое решение касается и детсадовцев. О том, какие именно образовательные учреждения перейдут на дистант, говорил губернатор.

Напомним, что при утреннем обстреле пострадал детский сад «Львёнок». Здание оказалось наполовину разрушено.

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