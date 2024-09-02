«Кто бежит — погибает»: Гладков обратился с напутствием к ученикам одной из школ

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Сегодня, 2 сентября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил школы, где стартовало очное и очно-дистанционное обучение. В ходе своего визита глава региона рассказал школьникам, как необходимо вести себя, если начался обстрел кассетными боеприпасами.
«К сожалению, ситуация остаётся достаточно сложной. Нужно беречь себя и быть внимательными. В первую очередь, когда вы на улице. В помещениях самое главное (находиться — прим. ред.) там, где нет окон. Мы с вами уже знаем, что такое кассетные боеприпасы: те, кто бежит, погибают. Нужно лечь на пол и всё, ждём окончания», — дал советы белгородским школьникам Гладков.
В новом учебном году во всех школах ежедневно будут преподавать уроки по безопасности: во время них детям объяснят, как нужно вести себя при обстрелах, как оказывать первую медицинскую помощь, а также расскажут, где находятся эвакуационные выходы.