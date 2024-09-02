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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Учебный год в школах Белгорода начался с лекции о том, как действовать при обстреле

«Кто бежит — погибает»: Гладков обратился с напутствием к ученикам одной из школ

2 сентября 2024, 09:33
Фото: Изображение Midjourney
Учебный год в школах Белгорода начался с лекции о том, как действовать при обстреле

Юные белгородцы выслушали лекцию от Гладкова о действиях при обстреле

В Белгороде, несмотря на тяжёлую обстановку, начался новый учебный год. Губернатор Гладков школу, которая открыла двери со 2 сентября. Он проверил меры безопасности, а также рассказал ученикам о порядке действий при обстреле кассетными боеприпасами, сообщает РИА «Новости».
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Школы

Сегодня, 2 сентября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил школы, где стартовало очное и очно-дистанционное обучение. В ходе своего визита глава региона рассказал школьникам, как необходимо вести себя, если начался обстрел кассетными боеприпасами.

«К сожалению, ситуация остаётся достаточно сложной. Нужно беречь себя и быть внимательными. В первую очередь, когда вы на улице. В помещениях самое главное (находиться — прим. ред.) там, где нет окон. Мы с вами уже знаем, что такое кассетные боеприпасы: те, кто бежит, погибают. Нужно лечь на пол и всё, ждём окончания», — дал советы белгородским школьникам Гладков.

В новом учебном году во всех школах ежедневно будут преподавать уроки по безопасности: во время них детям объяснят, как нужно вести себя при обстрелах, как оказывать первую медицинскую помощь, а также расскажут, где находятся эвакуационные выходы.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Школы#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрелы#Кассетные боеприпасы
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