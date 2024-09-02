«Как хотите, так и учитесь»: жалобы на дистант от белгородцев поступили до его начала

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Некоторые белгородцы ранее выбрали дистанционное обучение для своих детей. Вместе с тем ещё до начала учёбы стали поступать жалобы на организационные моменты.
Так, одна из родительниц пожаловалась, что детям, находящимся на дистанционном обучении, плохо слышно преподавателей, а написанное на доске — не видно.
«Если вы принимаете такое решение, будьте добры обеспечить всех преподавателей необходимой техникой, а именно микрофонами, видеокамерми и интерактивными досками для вывода на экран детям на дистанционке досок из класса. <…> Хоть бы компенсировали как-то репетиторов и дополнительные платные уроки, которые родители оплачивают, хоть как-то помогая своим детям», — высказалась одна родительница.
В министерстве образования региона, видимо, вопрос жительницы не поняли: ей ответили, что школы уже оснащены всей компьютерной техникой, необходимой для работы. В то же время белгородка просила выдать преподавателям качественные доски и микрофоны.
Её просьбу поддержали и другие жители, которые подтвердили плохое качество звука и картинки у преподавателей.
Другие белгородцы утверждают, что их детям на дистанте учиться предложили якобы только по картам урока. В городской администрации им ответили, что такой формат будут чередовать с онлайн-занятиями, однако в школе эту информацию опровергли.
«Сказали, только карта урока. Получается, те, кто будет дома, как хотите, так и учитесь, либо, рискуя жизнью, ежедневно добирайтесь под обстрелами до школы», — ответила мэрии Белгорода жительница.