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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Белгородцы утверждают, что на дистанте детей якобы заставляют учиться по картам уроков.

«Как хотите, так и учитесь»: жалобы на дистант от белгородцев поступили до его начала

2 сентября 2024, 09:12
Фото: 1MI
Белгородцы утверждают, что на дистанте детей якобы заставляют учиться по картам уроков.

Выбравшие дистант белгородцы пожаловались на организационные моменты

Белгородцы, решившие оставить своих детей на дистанционном обучении, ещё до его начала остались недовольны организационными моментами. Некоторые родители утверждают, что детей якобы заставляют учиться по картам урока. Также белгородцы просят обеспечить преподавателей необходимой техникой.

Некоторые белгородцы ранее выбрали дистанционное обучение для своих детей. Вместе с тем ещё до начала учёбы стали поступать жалобы на организационные моменты.

Так, одна из родительниц пожаловалась, что детям, находящимся на дистанционном обучении, плохо слышно преподавателей, а написанное на доске — не видно.

«Если вы принимаете такое решение, будьте добры обеспечить всех преподавателей необходимой техникой, а именно микрофонами, видеокамерми и интерактивными досками для вывода на экран детям на дистанционке досок из класса. <…> Хоть бы компенсировали как-то репетиторов и дополнительные платные уроки, которые родители оплачивают, хоть как-то помогая своим детям», — высказалась одна родительница.

В министерстве образования региона, видимо, вопрос жительницы не поняли: ей ответили, что школы уже оснащены всей компьютерной техникой, необходимой для работы. В то же время белгородка просила выдать преподавателям качественные доски и микрофоны.

Её просьбу поддержали и другие жители, которые подтвердили плохое качество звука и картинки у преподавателей.

Обращение белгородки и ответ минобра регионаОбращение белгородки и ответ минобра региона
Обращение белгородки и ответ минобра региона
Фото: страница Вячеслава Гладкова

Другие белгородцы утверждают, что их детям на дистанте учиться предложили якобы только по картам урока. В городской администрации им ответили, что такой формат будут чередовать с онлайн-занятиями, однако в школе эту информацию опровергли.

«Сказали, только карта урока. Получается, те, кто будет дома, как хотите, так и учитесь, либо, рискуя жизнью, ежедневно добирайтесь под обстрелами до школы», — ответила мэрии Белгорода жительница.
Обращение белгородки и ответ мэрииОбращение белгородки и ответ мэрии
Обращение белгородки и ответ мэрии
Фото: страница Вячеслава Гладкова
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