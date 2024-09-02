Как будут учиться студенты в Белгороде и удалось ли вузам набрать первокурсников?

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Белгородские вузы справились с планом по приёму студентов. Несмотря на тяжёлую оперативную обстановку, выполнить план также смогли и университеты Курской области. Большинство приграничных вузов пройдут в очном формате с элементами дистанционного.
В белгородском минобре на многочисленные вопросы о том, как будут учиться студенты, отвечают так:
«С 1 сентября все вузы готовятся к очному формату обучения. Обучающиеся имеют возможность подать заявку на индивидуальный график обучения и осваивать образовательные программы с применением дистанционных и электронных образовательных технологий».
В БелГУ ранее заявили, что готовы предложить студентам возможность учиться как очно, так и дистанционно. В БГИИК после утреннего обстрела 2 сентября ответили, что корпусы, расположенные на Харгоре, пока переведут на дистант.
Напомним, что ранее правительство РФ обещало уделить особое внимание приёмной компании курских и белгородских университетов. Для абитуриентов этих регионов установили специальные условия, а в общежития стали заселять в приоритетном порядке.