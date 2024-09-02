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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Вузы в Белгороде ранее готовы были начать работу в очном режиме

Как будут учиться студенты в Белгороде и удалось ли вузам набрать первокурсников?

2 сентября 2024, 10:18
Фото: Изображение Midjourney
Вузы в Белгороде ранее готовы были начать работу в очном режиме

Белгородские университеты выполнили план по приёму первокурсников

Белгородские и курские университеты смогли выполнить планы по приёму студентов на первые курсы. О том, в каком формате пройдёт их учёба, ТАСС рассказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. Также на вопросы белгородцев ответили в минобре.

Белгородские вузы справились с планом по приёму студентов. Несмотря на тяжёлую оперативную обстановку, выполнить план также смогли и университеты Курской области. Большинство приграничных вузов пройдут в очном формате с элементами дистанционного.

В белгородском минобре на многочисленные вопросы о том, как будут учиться студенты, отвечают так:

«С 1 сентября все вузы готовятся к очному формату обучения. Обучающиеся имеют возможность подать заявку на индивидуальный график обучения и осваивать образовательные программы с применением дистанционных и электронных образовательных технологий».

В БелГУ ранее заявили, что готовы предложить студентам возможность учиться как очно, так и дистанционно. В БГИИК после утреннего обстрела 2 сентября ответили, что корпусы, расположенные на Харгоре, пока переведут на дистант.

Напомним, что ранее правительство РФ обещало уделить особое внимание приёмной компании курских и белгородских университетов. Для абитуриентов этих регионов установили специальные условия, а в общежития стали заселять в приоритетном порядке.

Один из вузов скорректировал формат обучения после обстрела Белгорода
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