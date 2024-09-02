Как будут учиться студенты в Белгороде и удалось ли вузам набрать первокурсников?

Белгородские университеты выполнили план по приёму первокурсников

Белгородские и курские университеты смогли выполнить планы по приёму студентов на первые курсы. О том, в каком формате пройдёт их учёба, ТАСС рассказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. Также на вопросы белгородцев ответили в минобре.