Два проигрыша подряд: белгородские «львы» уступили победу «Динамо» и «Енисею»

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Первая игра у «Белогорья» прошла 31 августа: тогда «львы» встретились с «Динамо», однако одержать победу не смогли. Матч закончился со счётом 3:0 (25:19, 25:14, 25:22).
В игре среди белгородцев отличились два волейболиста: Иван Подребинкин набрал десять очков, а Юрий Бережко — восемь.
На следующий день, 1 сентября, у ВК «Белогорья» была ещё одна игра, на этот раз с «Енисеем». Этот матч для «львов» закончился чуть лучше, но тоже проигрышем: счёт составил 1:3 (21:25, 22:25, 25:21, 22:25).
Самыми результативными игроками в этом матче стали: Аль Хачдади, набравший 23 очка, Георгий Заболотников — 12 очков и Андрей Марченко — 11 очков. При этом на последних матчах Хачдади пришлось заменить — у лучшего бомбардира команды заболело колено.
Поражение «Динамо» сдвинуло белгородцев с первого на второе место в турнирной таблице группы «Б». После игры с «Зенитом» ситуация не поменялась.
5 и 6 октября состоится «Финал четырёх» Кубка легенд, где сразятся «Зенит-Казань», кемеровский «Кузбасс», московский «Динамо» и «Белогорье».