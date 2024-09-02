Два проигрыша подряд: белгородские «львы» уступили победу «Динамо» и «Енисею»

На следующий день, 1 сентября, у ВК «Белогорья» была ещё одна игра, на этот раз с «Енисеем». Этот матч для «львов» закончился чуть лучше, но тоже проигрышем: счёт составил 1:3 (21:25, 22:25, 25:21, 22:25).