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Posted 2 сентября, 09:02

Published 2 сентября, 09:02

Modified 2 сентября, 09:02

Updated 2 сентября, 09:02

Два проигрыша подряд: белгородские «львы» уступили победу «Динамо» и «Енисею»

2 сентября 2024, 09:02

Белгородские волейболисты проиграли в двух матчах Кубка легенд

Сюжет
Белогорье
В Москве продолжается предварительный раунд Кубка легенд. В первом туре белгородцы одержали три победы подряд, закрепившись на лидирующей позиции в турнирной таблице, однако теперь два раза подряд проиграли. Подробности сообщили на официальном сайте ВК «Белогорье».

Первая игра у «Белогорья» прошла 31 августа: тогда «львы» встретились с «Динамо», однако одержать победу не смогли. Матч закончился со счётом 3:0 (25:19, 25:14, 25:22).

В игре среди белгородцев отличились два волейболиста: Иван Подребинкин набрал десять очков, а Юрий Бережко — восемь.

На следующий день, 1 сентября, у ВК «Белогорья» была ещё одна игра, на этот раз с «Енисеем». Этот матч для «львов» закончился чуть лучше, но тоже проигрышем: счёт составил 1:3 (21:25, 22:25, 25:21, 22:25).

Самыми результативными игроками в этом матче стали: Аль Хачдади, набравший 23 очка, Георгий Заболотников — 12 очков и Андрей Марченко — 11 очков. При этом на последних матчах Хачдади пришлось заменить — у лучшего бомбардира команды заболело колено.

Поражение «Динамо» сдвинуло белгородцев с первого на второе место в турнирной таблице группы «Б». После игры с «Зенитом» ситуация не поменялась.

5 и 6 октября состоится «Финал четырёх» Кубка легенд, где сразятся «Зенит-Казань», кемеровский «Кузбасс», московский «Динамо» и «Белогорье».

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