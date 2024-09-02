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Posted 2 сентября, 07:18

Published 2 сентября, 07:18

Modified 2 сентября, 07:20

Updated 2 сентября, 07:20

В белгородском Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости ковидом

До 15% госпитализируется: в Белгородской области выросла заболеваемость ковидом

2 сентября 2024, 07:18
Фото: 1MI.

В белгородском Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости ковидом

Сюжет
Заболеваемость
Заболеваемость COVID-19 в России с 19 по 25 августа выросла по сравнению с предшествующей неделей на 33,3%, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, как обстоит ситуация в Белгородской области.

По информации регионального ведомства, в Белгородской области за неделю с 19 по 25 августа заболели ковидом 123 человека, а неделей ранее (с 12 по 18 августа) число заболевших составляло 118 человек. Госпитализируется еженедельно до 15% заболевших.

В ведомстве добавили, что заболевшие COVID-19 регистрируются практически во всех муниципалитетах области. Доминирующим штаммом в России, в том числе в Белгородской области, остаётся «омикрон».

При этом специалисты отметили, что ни один из циркулирующих геновариантов не наносит существенного ущерба здоровью, не приводит к более тяжёлому течению инфекции за исключением пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Заболеваемость#Госпитализация#Инфекция#Белгород#COVID-19#Штамм#Омикрон
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