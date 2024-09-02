До 15% госпитализируется: в Белгородской области выросла заболеваемость ковидом

Posted 2 сентября, 07:18
Published 2 сентября, 07:18
Modified 2 сентября, 07:20
Updated 2 сентября, 07:20
По информации регионального ведомства, в Белгородской области за неделю с 19 по 25 августа заболели ковидом 123 человека, а неделей ранее (с 12 по 18 августа) число заболевших составляло 118 человек. Госпитализируется еженедельно до 15% заболевших.
В ведомстве добавили, что заболевшие COVID-19 регистрируются практически во всех муниципалитетах области. Доминирующим штаммом в России, в том числе в Белгородской области, остаётся «омикрон».
При этом специалисты отметили, что ни один из циркулирующих геновариантов не наносит существенного ущерба здоровью, не приводит к более тяжёлому течению инфекции за исключением пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.