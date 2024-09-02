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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Альбомы для первоклассников от губернатора.

Белгородским первоклассникам подарили альбомы с инструкцией действий при РО

2 сентября 2024, 13:16
Фото: Telegram-канал «Старый Оскол № 1»
Альбомы для первоклассников от губернатора.
Детям важно знать, как вести себя во время ракетной опасности. Вспомнить алгоритм действий им теперь поможет особый подарок от губернатора — памятный альбом. Там есть инструкции на случай, если ребёнок находится в здании и на улице, пишет Telegram-канал «Старый Оскол № 1».
Сюжет
Дети

В честь Дня знаний белгородским первоклассникам вручили памятные альбомы от губернатора. Родители обратили внимание на их содержание: в подарке есть инструкция с очень актуальной на текущий момент информацией — правилами поведения при объявлении ракетной опасности.

На страницах есть алгоритмы действий, как себя вести, если тревогу объявили, когда ребёнок находится и в здании, и на улице. Например, первокласснику напоминают в помещении не подходить к окнам, проследовать в сопровождении взрослых в укрытие и не покидать его до сигнала отбоя.

А на улице учащихся просят не паниковать, лечь на землю и накрыть голову руками. В таком положении нужно осмотреться вокруг, найти место, где можно спрятаться — это может быть канава, бордюр, угол здания — и добраться туда.

Подарок действительно актуальный, учитывая, как интенсивно в последние несколько дней обстреливают не только приграничные районы, но и областной центр. При утреннем обстреле 2 сентября пострадали три человека.

Алгоритм действий при ракетной опасности.Алгоритм действий при ракетной опасности.
Алгоритм действий при ракетной опасности.
Фото: Telegram-канал «Старый Оскол № 1»
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Дети#День знаний#Первоклассники#Белгород#Обстрел#Инструкция#Правила поведения#Ракетная опасность#Альбомы
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