Белгородским первоклассникам подарили альбомы с инструкцией действий при РО

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
В честь Дня знаний белгородским первоклассникам вручили памятные альбомы от губернатора. Родители обратили внимание на их содержание: в подарке есть инструкция с очень актуальной на текущий момент информацией — правилами поведения при объявлении ракетной опасности.
На страницах есть алгоритмы действий, как себя вести, если тревогу объявили, когда ребёнок находится и в здании, и на улице. Например, первокласснику напоминают в помещении не подходить к окнам, проследовать в сопровождении взрослых в укрытие и не покидать его до сигнала отбоя.
А на улице учащихся просят не паниковать, лечь на землю и накрыть голову руками. В таком положении нужно осмотреться вокруг, найти место, где можно спрятаться — это может быть канава, бордюр, угол здания — и добраться туда.
Подарок действительно актуальный, учитывая, как интенсивно в последние несколько дней обстреливают не только приграничные районы, но и областной центр. При утреннем обстреле 2 сентября пострадали три человека.