Белгородским первоклассникам подарили альбомы с инструкцией действий при РО

На страницах есть алгоритмы действий, как себя вести, если тревогу объявили, когда ребёнок находится и в здании, и на улице. Например, первокласснику напоминают в помещении не подходить к окнам, проследовать в сопровождении взрослых в укрытие и не покидать его до сигнала отбоя.