В Белгороде снова раздались взрывы: ПВО сбивает «вампиров»?

В 6:19 1 сентября в Белгороде и районе снова было громко. Система ПВО отражала атаку ВСУ. В небе раздалось несколько взрывов, читатели Бел.Ру прислали фотографии со следами в небе после сбития цели. О каких-либо последствиях на земле пока не сообщалось.