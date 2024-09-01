В Белгороде снова раздались взрывы: ПВО сбивает «вампиров»?

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Updated Сегодня, 03:50
В 6:19 1 сентября в Белгороде и районе снова было громко. Система ПВО отражала атаку ВСУ. В небе раздалось несколько взрывов, читатели Бел.Ру прислали фотографии со следами в небе после сбития цели. О каких-либо последствиях на земле пока не сообщалось.
Ночью воскресенья Белгород пережил ещё один обстрел со стороны Украины. Обошлось без пострадавших, повреждения получили несколько многоквартирных и частных домов, коммерческие объекты, сгорело три автомобиля.
Вечером 30 августа в результате обстрела Белгорода погибло пять человек, ещё 46 получили ранения разной степени тяжести.