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Published Сегодня, 03:47

Modified Сегодня, 03:50

Updated Сегодня, 03:50

В Белгороде сработала система ПВО

В Белгороде снова раздались взрывы: ПВО сбивает «вампиров»?

1 сентября 2024, 03:47
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде сработала система ПВО

Утром 1 сентября ВСУ снова атаковали областной центр. Над городом раздались взрывы, система противовоздушной обороны поразила несколько целей.

В 6:19 1 сентября в Белгороде и районе снова было громко. Система ПВО отражала атаку ВСУ. В небе раздалось несколько взрывов, читатели Бел.Ру прислали фотографии со следами в небе после сбития цели. О каких-либо последствиях на земле пока не сообщалось.

Ночью воскресенья Белгород пережил ещё один обстрел со стороны Украины. Обошлось без пострадавших, повреждения получили несколько многоквартирных и частных домов, коммерческие объекты, сгорело три автомобиля.

Вечером 30 августа в результате обстрела Белгорода погибло пять человек, ещё 46 получили ранения разной степени тяжести.

В Белгороде при ночном обстреле пострадали семеро детей, один — в тяжёлом состоянии
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#Евгений Грицков#Город#Происшествия#Новости Белгорода#Обстрел#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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