Три производства, пять частных домов попали под обстрел в Шебекинском округе

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Шебекинский городской округ несколько раз попал под обстрел. Пострадавших нет.
В Шебекино повреждены три производственных объекта и промышленное предприятие: в зданиях пробиты крыши, выбиты окна и посечены фасады, на одном из объектов перебита газовая труба. Осколками посечены две «Газели». На территории загорелась трава, её уже потушили.
В селе Новая Таволжанка дрон атаковал легковой автомобиль возле торгового объекта. Машина сгорела. В результате атаки ещё одного дрона-камикадзе поврежден комбайн.
В селе Муром повреждены пять частных домов.
Ранее под обстрел попал Белгород. Ранено 11 человек, включая двух детей.