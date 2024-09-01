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Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Три производства, пять частных домов попали под обстрел в Шебекинском округе

Три производства, пять частных домов попали под обстрел в Шебекинском округе

1 сентября 2024, 15:49
Фото: Изображение Midjourney
Три населённых пункта Шебекинского округа попали под обстрелы. Пострадавших нет.
Сюжет
Обстрел

Шебекинский городской округ несколько раз попал под обстрел. Пострадавших нет.

В Шебекино повреждены три производственных объекта и промышленное предприятие: в зданиях пробиты крыши, выбиты окна и посечены фасады, на одном из объектов перебита газовая труба. Осколками посечены две «Газели». На территории загорелась трава, её уже потушили.

В селе Новая Таволжанка дрон атаковал легковой автомобиль возле торгового объекта. Машина сгорела. В результате атаки ещё одного дрона-камикадзе поврежден комбайн.

В селе Муром повреждены пять частных домов.

Ранее под обстрел попал Белгород. Ранено 11 человек, включая двух детей.

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#Алёна Мальцева#Происшествия#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#Дроны
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