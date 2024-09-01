Три производства, пять частных домов попали под обстрел в Шебекинском округе

В Шебекино повреждены три производственных объекта и промышленное предприятие: в зданиях пробиты крыши, выбиты окна и посечены фасады, на одном из объектов перебита газовая труба. Осколками посечены две «Газели». На территории загорелась трава, её уже потушили.