Три населённых пункта Белгородской области попало под обстрел

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
Три населённых пункта Белгородской области попали под атаки. Пострадавших нет.
Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атакам FPV-дронов. Оборвались линии электропередачи — часть села остаётся без света. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ.
В селе Петровка Белгородского района повреждены окна в социальном объекте.
В селе Тишанка Волоконовского района загорелось три частных дома. Их тушат добровольная пожарная команда.
Напомним, что ранее под атаку попал Шебекинский округ.