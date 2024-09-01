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Published Сегодня, 17:39

Modified Сегодня, 17:41

Updated Сегодня, 17:41

Три населённых пункта Белгородской области попало под обстрел

Три населённых пункта Белгородской области попало под обстрел

1 сентября 2024, 17:39
Фото: Изображение Midjourney
Сразу три села были атакованы со стороны ВСУ. Что известно о последствиях — читайте в материале.
Сюжет
Обстрел

Три населённых пункта Белгородской области попали под атаки. Пострадавших нет.

Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атакам FPV-дронов. Оборвались линии электропередачи — часть села остаётся без света. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ.

В селе Петровка Белгородского района повреждены окна в социальном объекте.

В селе Тишанка Волоконовского района загорелось три частных дома. Их тушат добровольная пожарная команда.

Напомним, что ранее под атаку попал Шебекинский округ.

Три производства, пять частных домов попали под обстрел в Шебекинском округе
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#Алёна Мальцева#Происшествия#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ
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