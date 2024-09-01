«Только дистант, сберегите наших детей»: мнения белгородцев об обучении разделились

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
30 августа Белгород и Белгородский район подверглись обстрелу. Погибло пять человек, ещё 46 ранено, среди них семь детей. Один ребёнок в тяжёлом состоянии.
Решение о очном или дистанционном обучении Вячеслав Гладков объявит после обеда.
«Пусть остаётся очный формат обучения. В многоэтажках на Харгоре ребёнок не будет в безопасности на дистанте, сидя один», — считает белгородка Дарья.
При этом много комментариев на странице губернатора и с противоположным мнением.
«Только дистант, сберегите наших детей, это самое дорогое, что у нас есть», — пишет Кристина.
Есть и те, кто думает, что решать не им, а властям.
«Да не мы должны решать, как учатся дети! Руководство, министерство обороны, оперштаб. Те люди, которые знают, что происходит на границе, которые умеют просчитать последствия исходя из ситуации! Приняли решение — объявили и всё!» — Юлия пишет, что решение должны принимать точно не жители.