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«Только дистант, сберегите наших детей»: мнения белгородцев об обучении разделились

«Только дистант, сберегите наших детей»: мнения белгородцев об обучении разделились

1 сентября 2024, 08:48
Фото: Изображение Midjourney
Дистанционное обучение или очка? Более 300 комментариев написали белгородцы под записью губернатора о том, что решение о формате обучения в регионе примут сегодня после обеда.
Сюжет
Дети

30 августа Белгород и Белгородский район подверглись обстрелу. Погибло пять человек, ещё 46 ранено, среди них семь детей. Один ребёнок в тяжёлом состоянии.

Решение о очном или дистанционном обучении Вячеслав Гладков объявит после обеда.

«Пусть остаётся очный формат обучения. В многоэтажках на Харгоре ребёнок не будет в безопасности на дистанте, сидя один», — считает белгородка Дарья.

При этом много комментариев на странице губернатора и с противоположным мнением.

«Только дистант, сберегите наших детей, это самое дорогое, что у нас есть», — пишет Кристина.

Есть и те, кто думает, что решать не им, а властям.

«Да не мы должны решать, как учатся дети! Руководство, министерство обороны, оперштаб. Те люди, которые знают, что происходит на границе, которые умеют просчитать последствия исходя из ситуации! Приняли решение — объявили и всё!» — Юлия пишет, что решение должны принимать точно не жители.
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#Алёна Мальцева#Общество#Дети#Образование#Безопасность#Обучение#Власть#Белгород#Обстрел#Дистантное обучение
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