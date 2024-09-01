Рекордное количество БПЛА атаковали Россию сегодня: задержали 74 рейса самолётов

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Всего над территорией России было сбито и перехвачено 158 беспилотников, сообщает Минобороны РФ.
Над Курской областью было обнаружено 46 беспилотных летательных аппаратов, над Брянской — 34, над Воронежской — 28. В Белгородской области удалось сбить 14 дронов.
Восемь беспилотников были уничтожены над Рязанской областью, два — над Москвой, семь — над Московской областью. Три дрона были сбиты над Тульской областью, по два — над Тамбовской и Смоленской областями. По одному беспилотнику было уничтожено над Орловской, Тверской и Ивановской областями.
Из-за опасности атаки дронов утром 1 сентября в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полёты, сообщает РБК, ссылаясь на представителя Росавиации Артёма Кореняко.
Задержалось 74 рейса, 43 самолёта, которые должны были приземлиться, ушли на запасные аэродромы. С 9 утра все аэропорты заработали штатно.