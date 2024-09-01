Рекордное количество БПЛА атаковали Россию сегодня: задержали 74 рейса самолётов

Восемь беспилотников были уничтожены над Рязанской областью, два — над Москвой, семь — над Московской областью. Три дрона были сбиты над Тульской областью, по два — над Тамбовской и Смоленской областями. По одному беспилотнику было уничтожено над Орловской, Тверской и Ивановской областями.