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Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Тушение автомобиля в районе «Водстроя» в Белгороде.

«Посмотрела в окошко — машина полыхала»: жительница — о последнем обстреле Белгорода

1 сентября 2024, 13:41
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Тушение автомобиля в районе «Водстроя» в Белгороде.

Белгородка рассказала журналистам о последствиях дневной атаки на город

День Знаний стал днём трагедий. Белгород третьи сутки находится под обстрелами со стороны ВСУ. После одного из «прилётов» загорелась машина на «Водстрое». Местная жительница рассказала РИА «Новости», как это было.

Днём 1 сентября Белгород снова попал под ковровый обстрел. Практически сразу после серии взрывов в Сети распространились сообщения о нескольких возгораниях в черте города.

Один из «прилётов» пришёлся на район «Водстроя». Снаряд попал на парковку между многоэтажкой и школой №47, загорелась машина.

Местная жительница рассказала, что услышала очень громкий хлопок, сразу побежала в ванную. Как грохотать перестало, подошла к окну. В нём было повреждено стекло. На улице что-то горело, но выходить женщина побоялась.

«Посмотрела в окошко — машина полыхала. Мужчины оттаскивали [другие] машины. И пожарная [приехала]. Мне показалось, что она через минуту прилетела. Скорых не было, никто вроде не пострадал. Испуганных много», — рассказала трясущимся голосом жительница.

Недалеко от места прилёта расположена детская площадка. Напомним, в результате атаки на город были тяжело ранены два маленьких ребёнка.

Местная жительница рассказала о моменте прилёта в районе «Водстроя»
Видео: РИА «Новости»
Первые последствия атаки на Белгород 1 сентября: горят машины, выбиты стёкла
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