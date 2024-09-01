«Посмотрела в окошко — машина полыхала»: жительница — о последнем обстреле Белгорода

Белгородка рассказала журналистам о последствиях дневной атаки на город

День Знаний стал днём трагедий. Белгород третьи сутки находится под обстрелами со стороны ВСУ. После одного из «прилётов» загорелась машина на «Водстрое». Местная жительница рассказала РИА «Новости», как это было.