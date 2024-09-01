«Посмотрела в окошко — машина полыхала»: жительница — о последнем обстреле Белгорода

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Днём 1 сентября Белгород снова попал под ковровый обстрел. Практически сразу после серии взрывов в Сети распространились сообщения о нескольких возгораниях в черте города.
Один из «прилётов» пришёлся на район «Водстроя». Снаряд попал на парковку между многоэтажкой и школой №47, загорелась машина.
Местная жительница рассказала, что услышала очень громкий хлопок, сразу побежала в ванную. Как грохотать перестало, подошла к окну. В нём было повреждено стекло. На улице что-то горело, но выходить женщина побоялась.
«Посмотрела в окошко — машина полыхала. Мужчины оттаскивали [другие] машины. И пожарная [приехала]. Мне показалось, что она через минуту прилетела. Скорых не было, никто вроде не пострадал. Испуганных много», — рассказала трясущимся голосом жительница.
Недалеко от места прилёта расположена детская площадка. Напомним, в результате атаки на город были тяжело ранены два маленьких ребёнка.