Над Белгородом вновь раздались взрывы: что известно о первых последствиях?

Posted Сегодня, 22:45
Published Сегодня, 22:45
Modified Сегодня, 23:19
Updated Сегодня, 23:19
1 сентября в 1:19 на территории всей Белгородской области был объявлен сигнал «ракетная опасность». Над Белгородом раздались взрывы. В 1:35 «ракетную опасность» отменили.
По предварительной информации, в городе есть последствия. Местные Telegram-каналы публикуют кадры пожара в районе «Спутник». Горит автомобиль, сообщают федеральные медиа.
На улице Молодёжная в магазине выбиты стёкла.
30 августа Белгород также попал под сильный обстрел. Погибло пять человек, 46 получило ранения, семь из них дети.