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Posted Сегодня, 22:45

Published Сегодня, 22:45

Modified Сегодня, 23:19

Updated Сегодня, 23:19

Архивное фото

Над Белгородом вновь раздались взрывы: что известно о первых последствиях?

31 августа 2024, 22:45
Архивное фото
Вновь областная столица попала под обстрел. По предварительным данным, есть последствия в районе Харьковской горы.
Сюжет
Пожар

1 сентября в 1:19 на территории всей Белгородской области был объявлен сигнал «ракетная опасность». Над Белгородом раздались взрывы. В 1:35 «ракетную опасность» отменили.

По предварительной информации, в городе есть последствия. Местные Telegram-каналы публикуют кадры пожара в районе «Спутник». Горит автомобиль, сообщают федеральные медиа.

На улице Молодёжная в магазине выбиты стёкла.

30 августа Белгород также попал под сильный обстрел. Погибло пять человек, 46 получило ранения, семь из них дети.

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#Алёна Мальцева#Видео#Происшествия#Пожар#Белгород#Обстрел#Разрушения#Ракетная опасность
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