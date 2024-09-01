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Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

Линеек не будет, очке — быть: что власти решили с форматом обучения белгородцев?

Линеек не будет, очке — быть: что власти решили с форматом обучения белгородцев?

1 сентября 2024, 16:31
Фото: Изображение Midjourney
В Белгороде и Белгородском районе отменили проведение праздничных линеек на улицах. Формат обучения остался без изменений.

Школьных линеек завтра в Белгороде и Белгородском районе не будет, рассказал губернатор Белгородской области. В остальном обучение будет таким же, как и планировалось.

В 20-километровой зоне от границы с Украиной учёба будет только дистанционной. А в более отдалённых районах занятия будут проходить в очно-дистанционном формате, но большинство школ будут работать в очном режиме.

Вячеслав Гладков также сообщил, что родители могут сами выбрать формат обучения для своих детей. Сейчас обсуждается возможность «одностороннего обмена» учениками с другими регионами. Это означает, что белгородские школьники смогут на четверть уехать учиться в другой регион, а если оперативная обстановка не будет улучшаться, они могут остаться на ещё одну четверть.

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#Алёна Мальцева#Образование#Родители#Регионы#Белгород#Дистанционное обучение
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