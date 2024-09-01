Линеек не будет, очке — быть: что власти решили с форматом обучения белгородцев?

Вячеслав Гладков также сообщил, что родители могут сами выбрать формат обучения для своих детей. Сейчас обсуждается возможность «одностороннего обмена» учениками с другими регионами. Это означает, что белгородские школьники смогут на четверть уехать учиться в другой регион, а если оперативная обстановка не будет улучшаться, они могут остаться на ещё одну четверть.