Какое решение примут власти об обучении белгородцев: 77% родителей за «удалёнку»

Напомним, что сейчас утверждён в Белгороде очно-дистанционный формат. Помимо этого, школы, расположенные в 20-километровой зоне от границы, переходят на полностью дистанционное обучение. В остальных учебных заведениях сохранится традиционный формат очных занятий. Губернатор сообщил, что сегодня после обеда всё может измениться.