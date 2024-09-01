Какое решение примут власти об обучении белгородцев: 77% родителей за «удалёнку»

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Уже завтра юные белгородцы начнут обучение в школах. Кто-то будет учиться дистанционно, а кто-то — очно. Последние трагичные события в Белгороде и Белгородском районе пошатнули мнения родителей о форме обучения. Редакция Бел.Ру провела опрос читателей. В нём поучаствовало более 3 тыс. человек.
77% опрошенных в разных формах поддерживают удалённое обучение: 34% считают, что нужно временно ввести «дистант» в Белгороде, 15% — временно ввести «дистант» только на Харьковской горе, 28% респондентов считают, что удалённое обучение необходимо на неограниченный срок и везде.
Только 23% проголосовали за очное обучение. Отметим, что ранее мы публиковали несколько мнений родителей школьников о выходе в учебные заведения.
Напомним, что сейчас утверждён в Белгороде очно-дистанционный формат. Помимо этого, школы, расположенные в 20-километровой зоне от границы, переходят на полностью дистанционное обучение. В остальных учебных заведениях сохранится традиционный формат очных занятий. Губернатор сообщил, что сегодня после обеда всё может измениться.