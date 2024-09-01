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Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Какое решение примут власти об обучении белгородцев: 77% родителей за «удалёнку»

Какое решение примут власти об обучении белгородцев: 77% родителей за «удалёнку»

1 сентября 2024, 11:17
Фото: Изображение Midjourney
1 сентября после обеда появится мнение белгородских властей о формате обучения детей в школах. Последнее решение по Белгороду — очно-дистанционный формат? Это может измениться. Редакция Бел.Ру опросила читателей — делимся мнением родителей школьников.
Сюжет
Школы

Уже завтра юные белгородцы начнут обучение в школах. Кто-то будет учиться дистанционно, а кто-то — очно. Последние трагичные события в Белгороде и Белгородском районе пошатнули мнения родителей о форме обучения. Редакция Бел.Ру провела опрос читателей. В нём поучаствовало более 3 тыс. человек.

77% опрошенных в разных формах поддерживают удалённое обучение: 34% считают, что нужно временно ввести «дистант» в Белгороде, 15% — временно ввести «дистант» только на Харьковской горе, 28% респондентов считают, что удалённое обучение необходимо на неограниченный срок и везде.

Только 23% проголосовали за очное обучение. Отметим, что ранее мы публиковали несколько мнений родителей школьников о выходе в учебные заведения.

Напомним, что сейчас утверждён в Белгороде очно-дистанционный формат. Помимо этого, школы, расположенные в 20-километровой зоне от границы, переходят на полностью дистанционное обучение. В остальных учебных заведениях сохранится традиционный формат очных занятий. Губернатор сообщил, что сегодня после обеда всё может измениться.

«Только дистант, сберегите наших детей»: мнения белгородцев об обучении разделились
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#Алёна Мальцева#Опрос#Образование#Родители#Школы#Обучение#Белгород#Дистанционное обучение
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