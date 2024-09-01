«Дяденька, я буду жить?»: очевидец рассказал о детях, раненых при обстреле Белгорода

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
В первый день осени Белгород вновь подвергся обстрелу ВСУ. Последствия есть в нескольких районах города. В результате атаки были ранены восемь мирных жителей. Двое из пострадавших — дети. Оба находятся в тяжёлом состоянии.
Очевидец ужасных событий рассказал, что у ребят пострадали в основном ноги. У мальчика постарше ранены обе: левая ниже колена, а правую выше буквально разорвало. Ранее Telegram-канал «Baza» сообщил, что ему может понадобится ампутация.
«Он кричал. Я подошёл, он говорит: „Дяденька, я буду жить или нет?“. Я говорю: „Будешь, будешь. Сейчас перевяжем тебя и поедешь“, и скоро как раз подъехала», — вспоминает мужчина.
У годовалого мальчика была раздроблена ступня. Та же «Baza» писала, что осколок попал ему в живот. Его сразу передели машине скорой помощи.