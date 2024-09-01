«Дяденька, я буду жить?»: очевидец рассказал о детях, раненых при обстреле Белгорода

Подробности состояния мальчиков, пострадавших во время атаки на Белгород

В День Знаний при обстреле Белгорода были ранены два ребёнка: маленький мальчик и годовалый малыш. У обоих сильно пострадали ноги, сейчас они в тяжёлом состоянии доставлены в больницу. Очевидец, который помогал оказывать ребятам первую помощь, рассказал РИА «Новости» подробности трагедии.