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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Два ребёнка находятся сейчас в тяжёлом состоянии.

«Дяденька, я буду жить?»: очевидец рассказал о детях, раненых при обстреле Белгорода

1 сентября 2024, 14:03
Фото: Скриншот видео РИА «Новости»
Два ребёнка находятся сейчас в тяжёлом состоянии.

Подробности состояния мальчиков, пострадавших во время атаки на Белгород

В День Знаний при обстреле Белгорода были ранены два ребёнка: маленький мальчик и годовалый малыш. У обоих сильно пострадали ноги, сейчас они в тяжёлом состоянии доставлены в больницу. Очевидец, который помогал оказывать ребятам первую помощь, рассказал РИА «Новости» подробности трагедии.
Сюжет
Дети

В первый день осени Белгород вновь подвергся обстрелу ВСУ. Последствия есть в нескольких районах города. В результате атаки были ранены восемь мирных жителей. Двое из пострадавших — дети. Оба находятся в тяжёлом состоянии.

Очевидец ужасных событий рассказал, что у ребят пострадали в основном ноги. У мальчика постарше ранены обе: левая ниже колена, а правую выше буквально разорвало. Ранее Telegram-канал «Baza» сообщил, что ему может понадобится ампутация.

«Он кричал. Я подошёл, он говорит: „Дяденька, я буду жить или нет?“. Я говорю: „Будешь, будешь. Сейчас перевяжем тебя и поедешь“, и скоро как раз подъехала», — вспоминает мужчина.

У годовалого мальчика была раздроблена ступня. Та же «Baza» писала, что осколок попал ему в живот. Его сразу передели машине скорой помощи.

Белгородец рассказал, как местные помогали раненым детям.
Видео: Скриншот видео РИА «Новости»
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