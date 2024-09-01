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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Белгородцы попросили Гладкова запретить мотоциклы и всё, что «жужжит» из-за дронов

Белгородцы попросили Гладкова запретить мотоциклы и всё, что «жужжит» из-за дронов

1 сентября 2024, 13:26
Фото: Изображение Midjourney
Жительница Белгородской области обратилась к губернатору с просьбой запретить всё, что «жужжит» из-за опасности атаки беспилотников.

Белгородцы обратились к губернатору с просьбой запретить мотоциклы, мопеды и другие «жужжащие» транспортные средства. Женщина написала, что каждый день в области возникает угроза атаки беспилотников, а мотоциклисты пугают жителей звуками.

«Запретите, пожалуйста, передвижение мотоциклов, мопедов и всего, что жужжит. Хотя бы введите ограничения по времени, на примере Курской области! Итак вся область в стрессовой ситуации, угроза БПЛА практически каждый день, а эти люди „нездоровые“, которые ездят на мотоциклах, мопедах, пугают жителей области», — написала белгородка под публикацией губернатора.

Автору жалобы ответили в мэрии, там сообщили, что её жалоба — это «нарушение тишины». Информация направлена в УМВД для проведения профилактических мероприятий, направленных на водителей мотоциклетной техники, которые используют нестандартные выхлопные системы.

Ей также сообщили, что в следующий раз она можно будет сфотографировать номерной знак нарушителя, чтобы отправить данные в УМВД.

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#Алёна Мальцева#Новости Белгорода#Мотоциклы#Жалобы#Белгород#Беспилотники
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