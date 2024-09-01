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Published Сегодня, 15:00

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Updated Сегодня, 15:00

Белгород попал под обстрел несколько раз: как прошло 1 сентября в регионе

Белгород попал под обстрел несколько раз: как прошло 1 сентября в регионе

1 сентября 2024, 15:00
Фото: Изображение Midjourney
Обстрелы, пострадавшие, аресты имущества в Белгороде украинского олигарха. Как прошёл День знаний в Белгородской области — читайте в итогах дня Бел.Ру.
Сюжет
Обстрел

Несколько обстрелов Белгорода на 1 сентября

Около двух часов ночи Белгород впервые подвергся обстрелу. В небе над городом было сбито несколько воздушных целей. Никто не пострадал.

В результате обстрела в четырёх многоквартирных домах в Белгороде были выбиты окна. В одном частном доме разрушена пристройка, а в двух коммерческих объектах осколками были повреждены фасады и входные группы.

Кроме того, в Белгородском районе в посёлке Майский осколками был повреждён легковой автомобиль.

После обеда ВСУ вновь обстреляли областной центр. В городе сработала система ПВО.

В результате обстрела в Белгороде ранения получили десять мирных жителей, среди них двое детей. Они в крайне тяжёлом состоянии. Были повреждены многоквартирные дома, автомобили и дорожное покрытие.

В посёлке Майский был ранен один человек. Также в посёлке в одном легковом автомобиле были разбиты стёкла.

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Восемь пострадавших в Белгородской области за прошедшие сутки

В Белгородской области всего пострадало восемь мирных жителей, пять отпущены домой после оказания амбулаторной помощи.

По утренним данным, в больницах региона находятся 80 пострадавших от атак ВСУ, среди них 12 детей. 11 человек находятся в тяжёлом состоянии, включая двух детей. Трёх взрослых уже перевели в федеральные медицинские учреждения. Сегодня планируется отправить ещё двоих — женщину и подростка.

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В Белгородской области беспилотники ВСУ атаковали два населённых пункта. Есть пострадавшие

В Белгородском районе пострадал мужчина. Он ехал по дороге Ясные Зори — Никольское, когда его автомобиль атаковал дрон-камикадзе. У водителя черепно-мозговую травму и баротравму. Сейчас его везут в больницу №2 города Белгорода.

Кроме того, в селе Байцуры Борисовского района после атаки беспилотника повреждена крыша жилого дома.

Мирный житель ранен из-за атаки дрона-камикадзе под Белгородом
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Продления ареста имущества украинского олигарха в Белгороде

Суд продлил арест железнодорожного полотна в Белгороде и части недвижимости в Крыму до 2 декабря. Арестованное имущество принадлежит компании «Метинвест Евразия» и «Белгородметаллоснаб», они связаны с украинским олигархом Ринатом Ахметовым.

Следствие считает, что руководители и бенефициары компании перечисляли деньги со счёта «Метинвест Евразия» в Москве на нужды ВСУ. Басманный районный суд продлил арест имущества и активов компании, включая участок в Белгороде площадью 75 тыс. кв. метров и более километра железнодорожных путей.

Суд продлил арест ж/д путей в Белгороде, принадлежащие украинскому олигарху Ахметову
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Очка или дистант? Пока решение не принято, показываем результаты опроса белгородцев

Завтра начинается учебный год. В свете последних событий, Вячеслав Гладков объявил, что решение по очному или дистанционному обучению объявят сегодня после обеда, но решение к 18:00 так и не появилось. Сейчас в Белгороде объявлен смешанный формат.

Редакция Бел.Ру провела опрос читателей. В нём поучаствовало более 3 тыс. человек.

77% опрошенных в различных формах поддерживают дистанционное обучение.

Из них:

  • 34% считают, что необходимо временно ввести дистанционное обучение в Белгороде;
  • 15% предлагают ввести «дистанционку» только на Харьковской горе;
  • 28% уверены, что удалённое обучение должно быть доступно на неограниченный срок и везде.

Лишь 23% респондентов проголосовали за очное обучение.

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#Алёна Мальцева#Пострадавшие#Здравоохранение#Опрос#Образование#Арест имущества#Белгород#Обстрел#ВСУ
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