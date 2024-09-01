Белгород попал под обстрел несколько раз: как прошло 1 сентября в регионе

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Около двух часов ночи Белгород впервые подвергся обстрелу. В небе над городом было сбито несколько воздушных целей. Никто не пострадал.
В результате обстрела в четырёх многоквартирных домах в Белгороде были выбиты окна. В одном частном доме разрушена пристройка, а в двух коммерческих объектах осколками были повреждены фасады и входные группы.
Кроме того, в Белгородском районе в посёлке Майский осколками был повреждён легковой автомобиль.
После обеда ВСУ вновь обстреляли областной центр. В городе сработала система ПВО.
В результате обстрела в Белгороде ранения получили десять мирных жителей, среди них двое детей. Они в крайне тяжёлом состоянии. Были повреждены многоквартирные дома, автомобили и дорожное покрытие.
В посёлке Майский был ранен один человек. Также в посёлке в одном легковом автомобиле были разбиты стёкла.
В Белгородской области всего пострадало восемь мирных жителей, пять отпущены домой после оказания амбулаторной помощи.
По утренним данным, в больницах региона находятся 80 пострадавших от атак ВСУ, среди них 12 детей. 11 человек находятся в тяжёлом состоянии, включая двух детей. Трёх взрослых уже перевели в федеральные медицинские учреждения. Сегодня планируется отправить ещё двоих — женщину и подростка.
В Белгородском районе пострадал мужчина. Он ехал по дороге Ясные Зори — Никольское, когда его автомобиль атаковал дрон-камикадзе. У водителя черепно-мозговую травму и баротравму. Сейчас его везут в больницу №2 города Белгорода.
Кроме того, в селе Байцуры Борисовского района после атаки беспилотника повреждена крыша жилого дома.
Суд продлил арест железнодорожного полотна в Белгороде и части недвижимости в Крыму до 2 декабря. Арестованное имущество принадлежит компании «Метинвест Евразия» и «Белгородметаллоснаб», они связаны с украинским олигархом Ринатом Ахметовым.
Следствие считает, что руководители и бенефициары компании перечисляли деньги со счёта «Метинвест Евразия» в Москве на нужды ВСУ. Басманный районный суд продлил арест имущества и активов компании, включая участок в Белгороде площадью 75 тыс. кв. метров и более километра железнодорожных путей.
Завтра начинается учебный год. В свете последних событий, Вячеслав Гладков объявил, что решение по очному или дистанционному обучению объявят сегодня после обеда, но решение к 18:00 так и не появилось. Сейчас в Белгороде объявлен смешанный формат.
Редакция Бел.Ру провела опрос читателей. В нём поучаствовало более 3 тыс. человек.
77% опрошенных в различных формах поддерживают дистанционное обучение.
Из них:
Лишь 23% респондентов проголосовали за очное обучение.