Baza: пострадавшие из-за обстрела дети в Белгороде в тяжёлом состоянии

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Пострадавшие из-за обстрела дети могут находиться в тяжёлом состоянии, сообщает Telegram-канал Baza. Состояние остальных раненых оценивают как средней тяжести.
Как пишет федеральное медиа, мальчику может потребоваться ампутация ноги, второй раненый — годовалый ребёнок. У него проникающее осколочное ранение в живот.
Ресурс также сообщает, что число пострадавших выросло до 12 человек. По официальным данным, пострадавших — девять, включая двух детей.
По данным губернатора, в Белгороде загорелся балкон многоквартирного дома, автомобиль, сухая трава в трёх местах.