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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Baza: пострадавшие из-за обстрела дети в Белгороде в тяжёлом состоянии

Baza: пострадавшие из-за обстрела дети в Белгороде в тяжёлом состоянии

1 сентября 2024, 12:49
Фото: Изображение Midjourney
Telegram-канал Baza сообщает о том, что дети, которые попали под обстрел в Белгороде, находятся в тяжёлом состоянии. Одному из них всего год.
Сюжет
Дети

Пострадавшие из-за обстрела дети могут находиться в тяжёлом состоянии, сообщает Telegram-канал Baza. Состояние остальных раненых оценивают как средней тяжести.

Как пишет федеральное медиа, мальчику может потребоваться ампутация ноги, второй раненый — годовалый ребёнок. У него проникающее осколочное ранение в живот.

Ресурс также сообщает, что число пострадавших выросло до 12 человек. По официальным данным, пострадавших — девять, включая двух детей.

По данным губернатора, в Белгороде загорелся балкон многоквартирного дома, автомобиль, сухая трава в трёх местах.

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