Власти отчитались о повреждениях и их ликвидации в Белгороде и Белгородском районе

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Как написал в своих социальных сетях глава администрации Белгорода Валентин Демидов, повреждения после вчерашнего обстрела города зафиксированы в 53 квартирах в 15 МКД. Кроме того, повреждены 47 авто, два соц- и два коммерческих объекта, один инфраструктурный объект, три гаража. Один автомобиль полностью сгорел при прилёте снаряда ВСУ. К работе по фиксации повреждений утром приступили 16 сотрудников управ.
«На участке — 32 сотрудника БГБ. Их основные задачи — уборка нависших стёкол, разбитых конструкций, очистка территории. Привлекли две автовышки, погрузчики и самосвалы. Помогают рабочие управляющих компаний и волонтёры», — заявил мэр города.
В утренней сводке сообщалось о тех же последствия обстрела ВСУ в Белгороде. Также повреждения есть в Белгородском районе. Под огонь и атаку пяти дронов ВСУ попали Дубовое, Малиновка, Октябрьский, Разумное, Головино, Крутой Лог, Никольское, Петровка и Пушкарное.
«За день повреждены 3 многоквартирных дома, 20 частных домов, одна надворная постройка, 53 автомобиля, 3 торговых объекта и гараж», — сообщается в сводке за сутки.
ВСУ вчера вечером произвели обстрел с использованием чешского РСЗО Vampire. Её использование при прилётах в Белгороде фиксировалось в последний раз 14 мая этого года.
Военный специалист Геннадий Алёхин утверждает, что, возможно, удар пришёлся с Казачьей Лопани в Золочевском районе Харьковской области.