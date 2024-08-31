Власти отчитались о повреждениях и их ликвидации в Белгороде и Белгородском районе

Как написал в своих социальных сетях глава администрации Белгорода Валентин Демидов, повреждения после вчерашнего обстрела города зафиксированы в 53 квартирах в 15 МКД. Кроме того, повреждены 47 авто, два соц- и два коммерческих объекта, один инфраструктурный объект, три гаража. Один автомобиль полностью сгорел при прилёте снаряда ВСУ. К работе по фиксации повреждений утром приступили 16 сотрудников управ.