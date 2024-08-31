bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Восстановительные работы

Власти отчитались о повреждениях и их ликвидации в Белгороде и Белгородском районе

31 августа 2024, 14:23
Фото: Социальные сети Валентина Демидова
Восстановительные работы
После обстрела города Белгород и его района сотня автомобилей, как минимум 53 квартиры, несколько коммерческих и объектов инфраструктуры получили повреждения. На устранение последствий в Белгорода, пишет Демидов, сотрудники УБГБ, волонтёры, также задействованы спецтехника и техсредства.

Как написал в своих социальных сетях глава администрации Белгорода Валентин Демидов, повреждения после вчерашнего обстрела города зафиксированы в 53 квартирах в 15 МКД. Кроме того, повреждены 47 авто, два соц- и два коммерческих объекта, один инфраструктурный объект, три гаража. Один автомобиль полностью сгорел при прилёте снаряда ВСУ. К работе по фиксации повреждений утром приступили 16 сотрудников управ.

«На участке — 32 сотрудника БГБ. Их основные задачи — уборка нависших стёкол, разбитых конструкций, очистка территории. Привлекли две автовышки, погрузчики и самосвалы. Помогают рабочие управляющих компаний и волонтёры», — заявил мэр города.

В утренней сводке сообщалось о тех же последствия обстрела ВСУ в Белгороде. Также повреждения есть в Белгородском районе. Под огонь и атаку пяти дронов ВСУ попали Дубовое, Малиновка, Октябрьский, Разумное, Головино, Крутой Лог, Никольское, Петровка и Пушкарное.

«За день повреждены 3 многоквартирных дома, 20 частных домов, одна надворная постройка, 53 автомобиля, 3 торговых объекта и гараж», — сообщается в сводке за сутки.

ВСУ вчера вечером произвели обстрел с использованием чешского РСЗО Vampire. Её использование при прилётах в Белгороде фиксировалось в последний раз 14 мая этого года.

Военный специалист Геннадий Алёхин утверждает, что, возможно, удар пришёлся с Казачьей Лопани в Золочевском районе Харьковской области.

Последствия обстрела ВСУ БелгородаПоследствия обстрела ВСУ Белгорода
Последствия обстрела ВСУ БелгородаПоследствия обстрела ВСУ Белгорода
Последствия обстрела ВСУ БелгородаПоследствия обстрела ВСУ Белгорода
Последствия обстрела ВСУ БелгородаПоследствия обстрела ВСУ Белгорода
Последствия обстрела ВСУ БелгородаПоследствия обстрела ВСУ Белгорода
Последствия обстрела ВСУ БелгородаПоследствия обстрела ВСУ Белгорода
Последствия обстрела ВСУ БелгородаПоследствия обстрела ВСУ Белгорода
Последствия обстрела ВСУ БелгородаПоследствия обстрела ВСУ Белгорода
Последствия обстрела ВСУ Белгорода
Фото: Социальные сети Валентина Демидова
Белгород обстреляли «вампирами» впервые с мая этого года
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде мать и ребёнок стояли у укрытия при РО — не было места или ждали отбоя?В Белгороде при ночном обстреле пострадали семеро детей, один — в тяжёлом состоянииШесть взрывов, я был на втором этаже: очевидец рассказал о прилёте в дом в Белгороде
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Автомобиль#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#Повреждения#СВО#Разрушения#Обстрелы
Подпишитесь
«Идёт война* — чего вы ожидали?»: Как прошли первые часы после обстрела Белгорода
Сегодня, 17:00
В Белгороде при ночном обстреле пострадали семеро детей, один — в тяжёлом состоянии
Сегодня, 06:58
Шебекино третий раз за день попало под обстрел ВСУ: ранена женщина, возник пожар
Сегодня, 11:41
Горящая машина в Белгороде, в которую попал снаряд ВСУ, попала на видео
Вчера, 18:14
Отец пострадавшей при обстреле Белгорода 14-летней девочки рассказал, как всё было
Сегодня, 17:11
В Белгороде мать и ребёнок стояли у укрытия при РО — не было места или ждали отбоя?
Сегодня, 13:14