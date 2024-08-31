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Published Сегодня, 08:38

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Updated Сегодня, 08:41

Военный автомобиль

В Белгородской области приняли на вооружение дополнительные комплексы разведки

31 августа 2024, 08:38
Фото: 1MI
Военный автомобиль

В Белгородской области военная группировка РФ получила допкомплексы разведки

Дополнительные комплексы разведки поступили в распоряжение российской военной группировки в Белгородской области, как сообщило Министерство обороны РФ. В общей сложности касательно ВВСТ в министерство поступило почти 20 запросов от региона, выполнено — 10.

Российской военной группировке Белгородской области, как пишет в своих официальных социальных сетях Минобороны РФ, передали дополнительную технику для разведки.

Ранее в оперативную группу Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий поступили 19 запросов касательно материального, транспортного, военно-технического, медицинского и инженерно-строительного обеспечение для защиты границ. На данный момент выполнено 10 из них.

Также неделю назад регион получил ещё одну партию РЭБ и детекторов, которые в скором времени установят на общественный транспорт и машины коммунальщиков в четырёх муниципалитетах белгородского приграничья.

В белгородское приграничье поступила новая партия РЭБов. Где их установят?
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Разведка#Приграничье#СВО
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