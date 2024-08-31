В Белгородской области приняли на вооружение дополнительные комплексы разведки

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Российской военной группировке Белгородской области, как пишет в своих официальных социальных сетях Минобороны РФ, передали дополнительную технику для разведки.
Ранее в оперативную группу Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий поступили 19 запросов касательно материального, транспортного, военно-технического, медицинского и инженерно-строительного обеспечение для защиты границ. На данный момент выполнено 10 из них.
Также неделю назад регион получил ещё одну партию РЭБ и детекторов, которые в скором времени установят на общественный транспорт и машины коммунальщиков в четырёх муниципалитетах белгородского приграничья.