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Published Сегодня, 10:45

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Updated Сегодня, 11:00

Разрушения

Мужчина и женщина пострадали при атаке ВСУ на белгородское приграничье

31 августа 2024, 10:45
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
Разрушения

В результате атаки ВСУ двое белгородцев получили баротравмы и осколочные ранения

В результате атак со стороны ВСУ на три населённых пункта пострадали два мирных жителя, один из которых был ранен при атаке FPV-дроном, а второй — при обстреле дроном-камикадзе, причинён вред транспортным средствам и зданиям.

Недалеко от посёлка Коровино Шебекиноского горокруга легковой автомобиль FPV-дрон. Мирный житель, находившийся за рулём, пострадал. Его доставляют в больницу с баротравмой и осколочным ранением плеча.

Село Грузское Борисовского района также подверглось обстрелу. Ранена женщина. Пострадавшая получила баротравму и осколочные ранения рук, она госпитализирована бригадой СМП в горбольницу №2 в Белгороде. Повреждены стёкла, крыши и фасад многоквартирного дома, а также соцобъекта.

В посёлке Уразово Валуйского горокруга ВСУ обстреляли здание администрации. Там повреждены крыша, фасад и окна.

Информация о последствиях уточняется. Спасательные службы работают на местах происшествий.

До этого сегодня утром под обстрел дважды попало Шебекино. В обоих случаях есть пострадавшие.

Разрушенные дома после атаки ВСУРазрушенные дома после атаки ВСУ
Разрушенные дома после атаки ВСУРазрушенные дома после атаки ВСУ
Разрушенные дома после атаки ВСУ
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
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