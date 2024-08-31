Мужчина и женщина пострадали при атаке ВСУ на белгородское приграничье

В результате атаки ВСУ двое белгородцев получили баротравмы и осколочные ранения

В результате атак со стороны ВСУ на три населённых пункта пострадали два мирных жителя, один из которых был ранен при атаке FPV-дроном, а второй — при обстреле дроном-камикадзе, причинён вред транспортным средствам и зданиям.