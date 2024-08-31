Мужчина и женщина пострадали при атаке ВСУ на белгородское приграничье

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Недалеко от посёлка Коровино Шебекиноского горокруга легковой автомобиль FPV-дрон. Мирный житель, находившийся за рулём, пострадал. Его доставляют в больницу с баротравмой и осколочным ранением плеча.
Село Грузское Борисовского района также подверглось обстрелу. Ранена женщина. Пострадавшая получила баротравму и осколочные ранения рук, она госпитализирована бригадой СМП в горбольницу №2 в Белгороде. Повреждены стёкла, крыши и фасад многоквартирного дома, а также соцобъекта.
В посёлке Уразово Валуйского горокруга ВСУ обстреляли здание администрации. Там повреждены крыша, фасад и окна.
Информация о последствиях уточняется. Спасательные службы работают на местах происшествий.
До этого сегодня утром под обстрел дважды попало Шебекино. В обоих случаях есть пострадавшие.