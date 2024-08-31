Дроны ВСУ атаковали четыре белгородских населённых пункта, ранена мирная жительница

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
В Толоконном Белгородского района дрон-камикадзе атаковал автомобиль. Находившаяся в нём мирная жительница получила осколочное ранение спины. Женщину с ранением доставили в горбольницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
В посёлке Отрадное ещё один БПЛА атаковал авто, которое было припарковано у одного из местных домов. Транспортное средство полностью сгорело.
В Устинке в результате атаки беспилотника повреждена крыша жилого дома.
В посёлке Дунайка Грайворонского городского округа вследствие взрыва БПЛА в жилом доме и хозпостройке разбиты оконные рамы.
Информация о последствиях продолжает уточняться.
За 31 августа раненая стала уже как минимум седьмой пострадавшей.