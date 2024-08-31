Дроны ВСУ атаковали четыре белгородских населённых пункта, ранена мирная жительница

Белгородка получила осколочное ранение во время атаки дронов

В результате атак беспилотников ВСУ на четыре населённых пункта Белгородской области, включая село Толоконное, Отрадное, Устинка и Дунайка, фиксируются разрушения. Также полностью сгорел один автомобиль. Мирная жительница получила осколочное ранение спины при атаке дрона.