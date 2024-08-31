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Атака БПЛА

Дроны ВСУ атаковали четыре белгородских населённых пункта, ранена мирная жительница

31 августа 2024, 17:14
Фото: Изображение Midjourney
Атака БПЛА

Белгородка получила осколочное ранение во время атаки дронов

В результате атак беспилотников ВСУ на четыре населённых пункта Белгородской области, включая село Толоконное, Отрадное, Устинка и Дунайка, фиксируются разрушения. Также полностью сгорел один автомобиль. Мирная жительница получила осколочное ранение спины при атаке дрона.

В Толоконном Белгородского района дрон-камикадзе атаковал автомобиль. Находившаяся в нём мирная жительница получила осколочное ранение спины. Женщину с ранением доставили в горбольницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

В посёлке Отрадное ещё один БПЛА атаковал авто, которое было припарковано у одного из местных домов. Транспортное средство полностью сгорело.

В Устинке в результате атаки беспилотника повреждена крыша жилого дома.

В посёлке Дунайка Грайворонского городского округа вследствие взрыва БПЛА в жилом доме и хозпостройке разбиты оконные рамы.

Информация о последствиях продолжает уточняться.

За 31 августа раненая стала уже как минимум седьмой пострадавшей.

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