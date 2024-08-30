«Голову запрокинула»: белгородец — о том, как при обстреле пострадала его жена

Белгородец рассказал, как у «Сити Молла» пострадала его жена

Очевидцы начали давать первые комментарии после случившегося в Белгороде обстрела, где погиб минимум один человек и пострадали около семи. О том, как один из белгородцев застал сильные взрывы на Харгоре у «Сити Молла», читайте в материале Бел.Ру.