bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:23

Published Сегодня, 18:23

Modified Сегодня, 18:25

Updated Сегодня, 18:25

Белгородец рассказал, как у «Сити Молла» пострадала его жена

«Голову запрокинула»: белгородец — о том, как при обстреле пострадала его жена

30 августа 2024, 18:23

Белгородец рассказал, как у «Сити Молла» пострадала его жена

Очевидцы начали давать первые комментарии после случившегося в Белгороде обстрела, где погиб минимум один человек и пострадали около семи. О том, как один из белгородцев застал сильные взрывы на Харгоре у «Сити Молла», читайте в материале Бел.Ру.
Сюжет
Обстрел

Один из белгородцев дал комментарий журналисту РИА «Новости». В момент атаки он вместе с супругой ехал по дороге, когда раздался громкий взрыв и заработала сирена. Её жену пришлось госпитализировать с ранением в левом боку, сам же мужчина не пострадал.

«Мы только проехали перекрёсток, как раздался взрыв и включилась сирена. Жена голову опрокинула в этот момент. К нам подходил ещё мужчина с ранением», — вспомнил произошедшее белгородец.

В результате атаки в автомобиле супружеской пары пробило три колеса, пострадало остекление. Также разрушения выявили в стоявшем рядом автобусе.

Белгородец рассказал о случившемся
Видео: РИА «Новости»
Часть полученных при обстреле повреждений
Видео: РИА «Новости»
Один человек погиб и семь ранены во время обстрела Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
Горящая машина в Белгороде, в которую попал снаряд ВСУ, попала на видеоОгромный столб дыма и большие разрушения: как выглядит Белгород после обстрела ВСУ?В Белгороде раздались взрывы после обстрела ВСУ
#Александра Склярова#Видео#Белгородская область#Пострадавшие#Белгород#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ#Комментарии белгородцев#Обстрелы#Обстрел Белгорода 30 августа: что произошло
Подпишитесь
Один человек погиб и семь ранены во время обстрела Белгорода
Сегодня, 17:36
В Белгороде раздались взрывы после обстрела ВСУ
Сегодня, 17:24
Огромный столб дыма и большие разрушения: как выглядит Белгород после обстрела ВСУ?
Сегодня, 17:42
Горящая машина в Белгороде, в которую попал снаряд ВСУ, попала на видео
Сегодня, 18:14
Сразу несколько таунхаусов загорелись после обстрела Белгорода: видео
Сегодня, 18:09
Горит крыша? Как после атаки выглядит район «Сити Молла» в Белгороде
Сегодня, 17:58