«Голову запрокинула»: белгородец — о том, как при обстреле пострадала его жена

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
Один из белгородцев дал комментарий журналисту РИА «Новости». В момент атаки он вместе с супругой ехал по дороге, когда раздался громкий взрыв и заработала сирена. Её жену пришлось госпитализировать с ранением в левом боку, сам же мужчина не пострадал.
«Мы только проехали перекрёсток, как раздался взрыв и включилась сирена. Жена голову опрокинула в этот момент. К нам подходил ещё мужчина с ранением», — вспомнил произошедшее белгородец.
В результате атаки в автомобиле супружеской пары пробило три колеса, пострадало остекление. Также разрушения выявили в стоявшем рядом автобусе.