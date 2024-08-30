Закон о тишине: более 400 белгородских водителей наказали за превышение уровня шума

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В 2024 году сотрудники белгородской Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 425 водителей за шумный транспорт. 173 водителя таких водителя нашли в областном центре.
Чаще всего вопросы возникали к грузовым и мототранспортным средствам. Сотрудники Госавтоинспекции для выявления нарушителей используют приборы измерения шума TESTO 816.
Уровень звука не должен превышать:
В соответствии со статьёй 8.23 КоАП РФ за эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов уровня шума предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
Два года назад в России хотели ужесточить наказание. Штраф за слишком громкие авто и мотоциклы увеличился бы до 100 тысяч рублей.