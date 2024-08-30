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Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Зачастую самым шумным оказывается мототранспорт

Закон о тишине: более 400 белгородских водителей наказали за превышение уровня шума

30 августа 2024, 10:34
Фото: Изображение Midjourney
Зачастую самым шумным оказывается мототранспорт

Белгородские автоинспекторы нашли 425 любителей шумного транспорта

Водители Белгородской области, нарушающие допустимые нормы шума для транспортных средств, рискуют быть привлечёнными к административной ответственности. Только в 2024 году сотрудники белгородской ГИБДД выявили 425 таких нарушителей, сообщили в региональном УМВД.

В 2024 году сотрудники белгородской Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 425 водителей за шумный транспорт. 173 водителя таких водителя нашли в областном центре.

Чаще всего вопросы возникали к грузовым и мототранспортным средствам. Сотрудники Госавтоинспекции для выявления нарушителей используют приборы измерения шума TESTO 816.

Уровень звука не должен превышать:

  • 96 дБ — для легковых автомобилей, грузовых транспортных средств до 3,5 тонн и мотоциклов;
  • 98 дБ — для автобусов до пяти тонн и грузовых автомобилей до 12 тонн;
  • 100 дБ — для автобусов свыше пяти тонн и грузовых транспортных средств свыше 12 тонн.

В соответствии со статьёй 8.23 КоАП РФ за эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов уровня шума предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Два года назад в России хотели ужесточить наказание. Штраф за слишком громкие авто и мотоциклы увеличился бы до 100 тысяч рублей.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Штрафы#Госавтоинспекция#Мотоцикл#Новости Белгорода#Шум#Белгород
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