Яндекс 360 для бизнеса: новые функции для повышения эффективности работы

Также в мобильной версии добавлена поддержка исходящих звонков через Телемост, а в десктопном приложении появилась возможность записывать видеозвонки продолжительностью до 12 часов. В Календаре теперь отображаются государственные выходные, что поможет лучше планировать встречи. Кроме того, в корпоративной базе знаний Вики появилась функция экспорта страниц в форматах PDF и HTML, а также возможность скачивания прикрепленных файлов.