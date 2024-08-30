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Воронежский предприниматель реализовал мошенническую схему в Белгороде

Воронежский предприниматель реализовал мошенническую схему в Белгороде

30 августа 2024, 07:36
Фото: Изображение Midjourney
Ещё два года назад воронежский бизнесмен решил похитить часть субсидий на переоборудование автомобилей. Чтобы скрыть своё мошенничество, мужчина выполнил в Белгороде все необходимые с машинами работы. Подробности рассказали в воронежском УМВД.

Воронежские полицейские установили, что в 2022 году у 36-летнего директора организации, занимающейся обслуживанием и оборудованием различных транспортных средств, возникла идея. Он решил похитить деньги, предоставленные на субсидирование части затрат для переоборудования автомобилей на использование природного газа в качестве топлива.

Осуществляя задуманное, он предоставил ложные документы о месте производства работ. Сами работы по замене оборудования на 16 автомобилях организация всё-таки выполнила, но в Белгороде, где получение таких субсидий не предусмотрено.

В декабре 2022 года департамент промышленности и транспорта Воронежской области исследовал ложные документы и предоставил субсидии на сумму 777 600 рублей. Директор компании забрал средства и распорядился ими по своему усмотрению.

В отношении воронежца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Мужчина признал свою вину и намерен возместить причинённый областному бюджету ущерб. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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