Воронежский предприниматель реализовал мошенническую схему в Белгороде

Ещё два года назад воронежский бизнесмен решил похитить часть субсидий на переоборудование автомобилей. Чтобы скрыть своё мошенничество, мужчина выполнил в Белгороде все необходимые с машинами работы. Подробности рассказали в воронежском УМВД.

Сюжет Мошенничество