Вонь распространяется? Неприятный запах теперь чувствуют жители Старого Оскола

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Теперь на запах жжённой резины жалуются жители не только Белгорода и Белгородского района, но и Старооскольского округа. Вчера, 29 августа, местные Telegram-каналы опубликовали фотографии и видеозаписи с дымкой, которая окутала часть города. В воздухе, по словам жителем, запахло жжённой резиной.
В основном старооскольцы жаловались на дымку с неприятным запахом у ДК «Комсомолец».
Напомним, что ранее в Белгороде у автовокзала увидели подозрительную дымку, которая, по словам эксперта, могла появиться из-за бытовых пожаров или возгорания сухой травы в полях. Спустя пару дней жители почувствовали и неприятный запах.
Глава Белгородского района Анна Куташова утверждала, что горит хвойная подстилка леса, а губернатор Вячеслав Гладков говорил, что загорелся камыш, огонь с которого перешёл на поля фильтрации водоканала. Позже и водоканал подтвердил эту информацию, пообещав исчезновение запаха через пару дней.
Однако неприятный запах всё же никуда не исчез, из-за чего жители стали строить новые догадки его возникновения: есть мнение, что горит мусор во рве в Никольском, который никто не хочет тушить.
В то же время распространяемая вонь невредна, заявили специалисты после лабораторного анализа проб воздуха.