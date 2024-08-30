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Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Дымка в Старом Осколе

Вонь распространяется? Неприятный запах теперь чувствуют жители Старого Оскола

30 августа 2024, 07:14
Фото: Telegram-канал «Старый Оскол № 1»
Дымка в Старом Осколе

В Старом Осколе пожаловались на неприятный запах после появления дымки

Жители утверждают, что их город окутала странная дымка, из-за чего в воздухе появился запах горелой резины. Что это такое и связано ли как-то с запахом в Белгородском районе, неизвестно.

Теперь на запах жжённой резины жалуются жители не только Белгорода и Белгородского района, но и Старооскольского округа. Вчера, 29 августа, местные Telegram-каналы опубликовали фотографии и видеозаписи с дымкой, которая окутала часть города. В воздухе, по словам жителем, запахло жжённой резиной.

В основном старооскольцы жаловались на дымку с неприятным запахом у ДК «Комсомолец».

Дымка в Старом ОсколеДымка в Старом Осколе
Дымка в Старом ОсколеДымка в Старом Осколе
Дымка в Старом ОсколеДымка в Старом Осколе
Дымка в Старом Осколе
Фото: Telegram-канал «Старый Оскол № 1»
Дымка в Старом Осколе
Видео: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол»

Напомним, что ранее в Белгороде у автовокзала увидели подозрительную дымку, которая, по словам эксперта, могла появиться из-за бытовых пожаров или возгорания сухой травы в полях. Спустя пару дней жители почувствовали и неприятный запах.

Глава Белгородского района Анна Куташова утверждала, что горит хвойная подстилка леса, а губернатор Вячеслав Гладков говорил, что загорелся камыш, огонь с которого перешёл на поля фильтрации водоканала. Позже и водоканал подтвердил эту информацию, пообещав исчезновение запаха через пару дней.

Однако неприятный запах всё же никуда не исчез, из-за чего жители стали строить новые догадки его возникновения: есть мнение, что горит мусор во рве в Никольском, который никто не хочет тушить.

В то же время распространяемая вонь невредна, заявили специалисты после лабораторного анализа проб воздуха.

Так кто виноват? Белгородцы нашли ещё одну возможную причину неприятного запаха
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