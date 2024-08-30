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Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

В Губкине Белгородской области вновь пришлось отключить воду

Включили-выключили: из-за ещё одного крупного порыва жители Губкина вновь без воды

30 августа 2024, 14:12
Фото: Изображение Midjourney

В Губкине Белгородской области вновь пришлось отключить воду

Не знаем, где ситуация плачевнее — в Старом Осколе или Губкинском округе. Во втором обнаружили уже пятый порыв за последнюю неделю. Жители несколько дней остаются без воды, а глава муниципалитета закрыл комментарии. Люди требуют наказать виновных.
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Авария

Не успели губкинцам дать воду, как снова отключили. Специалисты обнаружили, как выразились в Белоблводоканале, «нарушение» на трубопроводе диаметром 50 см в районе села Кандаурово.

Как пишут местные жители, о большом порыве на сети люди неоднократно сообщали, но на место никто не выезжал. Конкретно в селе Кандаурово самая настоящая река течёт уже больше трёх дней. Ещё одна крупная авария случилась в микрорайоне Салтыково.

«Если аварии происходят уже чуть ли не ежедневно, то в каком состоянии тогда сети водоснабжения вообще? <…> Если трубы или оборудование уже давно отслужили свой срок, почему их своевременно не меняли? Ответственные лица должны были бить в набат давным-давно,» — начали возмущаться люди в социальных сетях.

Ещё ничего, что сейчас лето. Если аварии начнутся зимой, сотни домов останутся не только без воды, но и без отопления.

У некоторых, например, жителей микрорайона Журавлики, воды нет четвёртые сутки. Люди взвинчены, но пожаловаться им некому: глава Губкинского городского округа Михаил Лобазнов закрыл комментарии и, как пишут пользователи, якобы блокирует недовольных.

Глава горокруга действительно закрыл комментарии.Глава горокруга действительно закрыл комментарии.
Глава горокруга действительно закрыл комментарии.
Фото: скриншот страницы Михаила Лобазнова

На данный момент полностью водоснабжение отключили в селе Зареченка, микрорайонах Журавлики, Звёздный, Солнечный, Горняк, на улицах Гоголя, Овражная, 8 Марта, Московская, Мичурина, Чернышевского, Сергиевская, Кирова, 43в.

Частично вода отсутствует в микрорайоне Салтыково, улицах Пригородная, Пильчикова и Дзержинского.

Сейчас организован подвоз воды, ведутся ремонтные работы. Завершить их планируют вечером 30 августа — к 23:00 по московскому времени.

Белоблводоканал планирует провести около 15 мероприятий по ремонту и строительству ключевых объектов систем водоснабжения и водоотведения, чтобы предотвратить подобные ЧП в будущем. Пока что ищут источник финансирования.

В ночь с 27 на 28 августа около 25,5 тысячи жителей Губкинского городского округа остались без воды. На сетях водоснабжения обнаружили четыре порыва. Пришлось отключить насосную станцию, чтобы попусту не качать воду. К утру около 7,5 тысячи абонентов переподключили.

Позже губернатор Белгородской области сообщил, что воду полностью вернут к 30 августа, но потом снова отключат на сутки.

Похожая история сейчас продолжается в Старом Осколе. Там из-за аварии на трубопроводе без воды остались 80 тысяч жителей. У людей несколько дней не было горячего и холодного водоснабжения. Историей заинтересовалась прокуратура.

Воду в городе отключали сегодня на пять часов, потому что необходимо было пополнить городские резервуары.

Вода поступает, но с ограничениями: Гладков рассказал о ситуации в Губкине
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Губкин#Авария#Ремонтные работы#Водоснабжение#Белгород#Белоблводоканал#Губкинский горокруг#Прорыв трубопровода
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