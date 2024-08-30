Включили-выключили: из-за ещё одного крупного порыва жители Губкина вновь без воды

В Губкине Белгородской области вновь пришлось отключить воду

Не знаем, где ситуация плачевнее — в Старом Осколе или Губкинском округе. Во втором обнаружили уже пятый порыв за последнюю неделю. Жители несколько дней остаются без воды, а глава муниципалитета закрыл комментарии. Люди требуют наказать виновных.